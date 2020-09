Nella puntata di Live-Non è la D'Urso di domenica 27 settembre 2020, a dover fronteggiare le agguerritissime sfere c'era Federico Fashion Style. Il noto parrucchiere di Anzio, ultimamente al centro delle polemiche per i costi salatissimi dei suoi trattamenti di bellezza, ha dovuto rispondere alle invettive di alcuni volti noti dello spettacolo che hanno avuto da ridire sul suo comportamento. Tra loro c'era anche Antonella Mosetti. La showgirl in passato è stata cliente dell'hair-stylist e non ha esitato a contestare la mancanza di attenzione da parte di quello che, tempo addietro, considerava un amico.

Antonella Mosetti attacca Federico Fashion Style

L'atmosfera inizia davvero a farsi bollente quando, una volta girate le sfere, compare il volto di Antonella Mosetti, tanto che Federico Fashion Style ha esclamato: "Ma cos'è Carramba?" sottolineando la sorpresa nel vedere la showgirl che lo avrebbe bloccato su qualsiasi contatto. Ed è proprio lei spiega cosa sia accaduto tra loro, nonostante un'annosa conoscenza e l'amicizia che li legava. Stando a quanto racconta in tv la Mosetti, il parrucchiere non avrebbe avuto un atteggiamento onesto nei suoi confronti:

Beh amore direi che, Barbara se mi permetti di fare una piccola introduzione perché sono veramente tanti anni che noi non ci vediamo. l'ho bloccato perché mi è arrivata una botta de conto, dico no vabbè, ma non ci credo che io pensavo che eravamo amici. Mi fai finire? Perché non sai cosa ti voglio dire. Quindici anni fa, ti introdussi io in questo mondo, amore 13-12 anni fa, sono stata la prima che anni fa ci misero in contatto tramite un'amica, sono venuta ad Anzio, ho fatto di tutto di per te. Non mi hai mai ringraziato e non te lo fa nessuno in questo mondo, ricordati, non lo fa quasi nessuno. Poi come ti sei sdebitato? Innanzitutto le prime extension che mettevo, lo sai benissimo, ho perso tutti i capelli, perché al Grande Fratello lo dissi, poi in un anno, un anno e mezzo sono riuscita a riprendere la mia lunghezza. Le extension che mi mettevi tu io le toglievo e le mettevo, e lo sai avevo i capelli tutti sfibrati, ho video ho tutto.

Federico Fashion Style si difende

La replica non tarda ad arrivare. L'imprenditore di Anzio non esita a ribattere tutto quello che gli è stato contestato da Antonella Mosetti, dichiarando di avere del materiale da mostrare in sua difesa, ma soprattutto, facendo intendere che sia stata lei a mentire su quanto raccontato e non lui: "Cara Antonella tu mi hai bloccato nel telefono per quale motivo, perché tu ti eri messa delle extesncion non un preventivo già fatto prima, e non mi dire che non è vero, e non dire che ti è arrivata una botta così perché ho i messaggi salvati nel telefono. Ti ho fatto un preventivo, la tua carta di credito non passava, io ti ho detto non ci sono problemi, vieni un'altra volta e poi me li riporti e tu mi hai bloccato nel telefono". La Mosetti, visibilmente infastidita, ha continuato la sua arringa dicendo: "La verità è che tu non sei una persona umile, per questo non piaci, non sei umile", finché il focus della questione non si è spostato sulla polemica che interessa da settimane Federico Fashion Style, ovvero i prezzi troppo salati dei suoi trattamenti.