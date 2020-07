“Esco da qua a testa alta. Tu invece dovrai camminare con la testa abbassata” aveva detto Ciavy alla fidanzata, ormai ex, Valeria Liberati prima di lasciare il luogo del loro falò di confronto a Temptation Island 2020. Ma una volta tornato a casa e andato in onda il video del loro ultimo incontro in trasmissione, qualcosa deve essere andato storto tanto che Andrea Maliokapis ha deciso di disattivare la possibilità di commentare le sue foto su Instagram. Per quale motivo ha voluto limitare i commenti?

Le reazioni sui social contro Ciavy

Il falò di confronto tra Ciavy e Valeria si è concluso, almeno per il pubblico a casa, con il netto vantaggio della Liberati. Non è stato particolarmente apprezzato l’atteggiamento tenuto da Ciavy durante l’accesa discussione avuta con la sua compagna, il fatto che non le abbia quasi mai ceduto la parola al punto da costringere il conduttore Filippo Bisciglia a intervenire affinché la ragazza potesse parlare.

Valeria Liberati ha lasciato Ciavy

Valeria, ad appena una settimana dall’ingresso nel villaggio delle fidanzate, ha accettato la richiesta di confronto del fidanzato. Sebbene intenzionata a continuare a conoscere il single Alessandro Basciano, ha voluto vedere Ciavy per comunicargli la sua decisione di lasciarla. Lui l’ha aggredita, accusandola di avere fatto una pessima figura e di avere calpestato la sua dignità ma Valeria ha rispedito al mittente ogni accusa e ha confermato il desiderio di lasciare il villaggio da sola. Non è stato trasmesso quanto andato in onda dopo la fine del falò con Ciavy ma è possibile che Valeria e Alessandro si siano rivisti per decidere che cosa fare del loro rapporto e del feeling nato spontaneamente tra loro, feeling che potrebbe convincerli a continuare a conoscersi anche una volta tornati alla vita reale.