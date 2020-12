Il mondo dello spettacolo ha riscoperto il genio e il talento di Erminio Sinni. Il fresco vincitore di The Voice Senior, ospite di Oggi è un altro giorno, commenta così il momento felice: "Non mi sono proprio addormentato, è stato qualcosa di incredibile. Mi guardavo in video e sembrava che non fossi io, sembravo un'altra persona, ecco".

Le parole di Erminio Sinni

Erminio Sinni ha raccontato già a Fanpage.it le sue sensazioni, quel sentire di non essere in grado di raccontarsi che "a me e alla mia famiglia ha dato molto sofferenze". Anche oggi, a Serena Bortone, ammette con modestia le sue impressioni su questa vittoria incredibile:

Mi sembra impossibile aver preso questo secondo treno che è passato. Ho visto i miei stessi compagni di viaggio con lo stesso entusiasmo. Queste erano tutte persone che cantavano negli anni Settanta, quando o sapevi cantare o non cantavi. Non c'erano altre scappatoie. Chiunque di loro, anche quelli eliminati, meritavano di stare lassù, su quel palco. Hanno premiato me, hanno premiato il cantautore, ma meritavano anche gli altri.

Il futuro di Erminio Sinni

E adesso per Erminio Sinni si aprono le porte di un futuro che si preannuncia roseo. Aspettando un possibile ritorno a Sanremo (c'era già stato nel '93), il cantautore sarà nel cast dello show di Capodanno con Amadeus, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Mi hanno detto di sì, che farò Capodanno con Amadeus. Sono molto felice perché è un anno che non lavoro ed è una cosa molto bella anche dal punto di vista psicologico.

The Voice Senior campione di ascolti

La finale di The Voice Senior non ha riabilitato soltanto Erminio Sinni ma anche Antonella Clerici. Tenuta fuori dalla Rai quasi per un biennio, è ritornata con un format cucito su se stessa a portare nuova linfa agli ascolti tv di Rai1. Ieri la finale ha conquistato 3.670.000 spettatori corrispondenti al 18.2% di share: un grande risultato.