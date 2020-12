Nell'ultimo weekend prima di Natale a fare da padrone nella prima serata di domenica 20 dicembre è la finale di The Voice Senior, il programma canoro di Rai1 condotto da Antonella Clerici che ha avuto un entusiasmante successo in termini di pubblico, conquistando la prima serata anche nelle precedenti puntate dello show. Su Canale 5, invece, se nella prima parte della messa in onda Live-Non è la D'Urso non ha raggiunto nemmeno i due milioni di telespettatori, nei blocchi successivi lo show ha superato i due milioni e mezzo, con un'ultima puntata a dir poco soddisfacente. Ottimi risultati anche per Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio su Rai3 si conferma un contenitore apprezzato dal pubblico che lo premia sintonizzandosi ogni domenica.

Ascolti domenica 20 dicembre

Nella serata di ieri, domenica 20 dicembre 2020, su Rai1 – dalle 21.31 alle 0.31 – la finale di The Voice Senior ha conquistato 3.670.000 spettatori corrispondenti al 18.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.26 – Live – Non è la D’Urso è stato visto da 1.927.000 spettatori pari all’11.8% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.49: 2.607.000 – 9.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.398.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro è stato la scelta di 1.278.000 spettatori guadagnando il 5.7% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima (1.706.000 – 6.6%), dalle 20.32 alle 22.47 Che Tempo Che Fa ha catturato l'attenzione di 2.510.000 spettatori ovvero il 9.6% di share, mentre dalle 22.52 alle 0.00 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.276.000 spettatori, conquistando il 7%. Su Rete4 Pinocchio di Roberto Benigni è stato visto da 651.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 Non è L’Arena ha suscitato l'interesse di 1.381.000 spettatori con il 5.3%, nella prima parte in onda dalle 20.38 alle 22.55, e 755.000 spettatori con il 5.4%, dalle 23.01 alle 0.57.