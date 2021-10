Enzo Paolo Turchi difende Carmen Russo: “Mia moglie è leale, Katia Ricciarelli vuole vincere” La lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo ha animato le dinamiche del Grande Fratello Vip. Le due si sono scontrate più volte e la cantante non ha esitato a rivolgere qualche parola di troppo alla ballerina, come fa notare anche Enzo Paolo Turchi, marito della gieffina, che in un’intervista ha subito preso le sue difese. Secondo il ballerino, infatti, la moglie ha sempre avuto un atteggiamento più che leale, rispetto a chi, invece, vuole solo vincere.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le querelle che sono nate nella casa più spiata d'Italia c'è quella che ha visto protagoniste Katia Ricciarelli e Carmen Russo. La cantante si è rivelata un'abile giocatrice e, infatti, non perde occasione di far valere le sue opinioni, ma a suo modo anche la ex ballerina riesce a contrastarla. A dire la sua sulla questione è intervenuto suo marito Enzo Paolo Turchi, il quale in un'intervista al settimanale Nuovo ha preso le difese della moglie.

Enzo Paolo Turchi difende sua moglie

La lite tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli è stato motivo di tensione all'interno della dimora di Cinecittà. La cantante ha apostrofato in malo modo la sua compagna d'avventura dopo essersi risentita in seguito ad una frase infelice pronunciata dalla ballerina. Enzo Paolo Turchi, quindi, non si è tirato indietro quando si è trattato di dover esaminare l'accaduto e, secondo lui, quella della cantante lirica è una strategia messa in atto per vincere, ma senza dubbio tra le due quella che ha esagerato secondo il ballerino non è stata la sua dolce metà:

Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata. Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario. Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. Vuole trionfare al GF Vip. E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen. Ricordiamo che Carmen ha vinto un reality in Spagna. Adesso mi manca tanto. Questa volta mi manca un po’ di più, non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme.

Le scuse tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli

Intanto, dopo aver battibeccato per qualche giorno, le due gieffine anche in diretta televisiva hanno provato a chiarirsi, rivolgendosi nuovamente le rispettive scuse per quanto si erano dette nei giorni precedenti alla puntata. Sembra che il peggio sia passato, ma non è escluso che tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo non possa riaccendersi nuovamente il fuoco.