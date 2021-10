Grande Fratello Vip, il confronto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo dopo la lite Dopo la litigata che ha visto protagoniste Katia Ricciarelli e Carmen Russo durante la puntata del Grande Fratello Vip, le due hanno continuato a battibeccare anche finita la messa in onda. A distanza di 24 ore, però, la cantante e la showgirl si sono nuovamente confrontate, chiedendosi scusa per i modi.

A cura di Ilaria Costabile

La querelle tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo sembra aver trovato una risoluzione. Dopo aver litigato dopo la puntata del Grande Fratello Vip, in cui la cantante aveva manifestato il suo disappunto nei confronti dell'atteggiamento adottato dalla showgirl, apostrofandola come pettegola e dopo aver rincarato la dose a seguito di una frase infelice pronunciata dalla moglie di Enzo Paolo Turchi, le due si sono chiarite, come riportato sul sito Biccy.

Le scuse di Carmen Russo

La prima a riavvicinarsi è stata Carmen Russo, contrariata dallo scontro avuto con la coinquilina, ma intenzionata a mettere in chiaro alcune questioni, e sottolineando che non avrebbe mai voluto offenderla. La ballerina, però, ha ribadito di esserci rimasta male per come è stata definita dalla Ricciarelli:

A me è dispiaciuto tantissimo quello che è successo ieri sera. Vorrei davvero voltare pagina. Sono state delle parole pesanti da entrambi i lati. Io però ti chiedo scusa. Ho sempre avuto rispetto per te, sia nella vita privata, che artistica. Tu saresti stata l’ultima con la quale avrei voluto scambiare queste parole. Devo dire che ci sono rimasta male dopo che ho saputo che sei andata a dire che sono un’ipocrita pettegola. Infatti io non mi sono risentita per la tua nomination in sé, ma perché sapevo che era collegata al discorso che mi avevi dato della pettegola. Tu battezzi tutte le donne del GFVip. […] Ammetti che sei scattata un attimino perché non hai vinto a biliardo, ma ci sta”

La risposta di Katia Ricciarelli

Intanto la Ricciarelli ha ascoltato con attenzione quanto le è stato detto, ma da donna di carattere qual è, non ha esitato nel manifestare nuovamente il suo dissenso sul perpetrarsi di certi atteggiamenti all'interno della Casa, di cui anche Carmen Russo si è resa protagonista:

