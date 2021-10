GFVip, Carmen Russo e Katia Ricciarelli continuano a litigare nella notte: “Sei una st**nza” Continua anche a telecamere spente la lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. La cantante ha attaccato la showgirl, la quale ha dichiarato che se anche dovesse abbandonare il reality fuori avrebbe una famiglia ad aspettarla. Un’affermazione crudele secondo la soprano che, quindi, non ha esitato ad apostrofarla in malo modo, alimentando il dispiacere della ex ballerina.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di lunedì 18 ottobre del Grande Fratello Vip, non sono mancati i momenti di tensione tra i gieffini e, infatti, ha fatto particolarmente scalpore la lite tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Quest'ultima ha accusato la ballerina di aver complottato con altre inquiline, deviando in questo modo l'esito delle nomination, la discussione che vede protagoniste anche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dallo studio, viene bruscamente interrotta da Signorini per poi continuare a telecamere spente.

Katia Ricciarelli attacca Carmen Russo

La discussione si è protratta subito dopo la puntata, quando Katia Ricciarelli ha ribadito le sue convinzioni apostrofando in malo modo Carmen Russo che, quindi, non ha esitato a reagire: "Se anche dovessi uscire io ho una famiglia fuori, ho le mie cose", ha dichiarato la ex showgirl. La cantante, risentita per queste parole, è quindi tornata all'attacco: "Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una st****a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava. Venirmi a dire ‘io tanto vado fuori e ho la mia famiglia’, lo dice a una che non ce l’ha". La gieffina, quindi, prende nuovamente la parola: per cercare di difendere la sua posizione: "Katia tu pretendi che tutti noi stiamo intorno a te. E non apprezzi nemmeno la gentilezza, la sincerità e l’educazione".

Lo sfogo di Carmen Russo

Poco dopo, poi, Carmen Russo ha sentito il bisogno di confidarsi con le altre inquiline e parlando con Raffaella Fico ha manifestato il suo dispiacere nei confronti delle accuse della Ricciarelli e ha rivendicato il suo diritto di difendersi nel modo che ritiene più opportuno: "A me dà fastidio se uno mi dice una cosa che non posso accettare. Ha detto delle falsità assolute e posso giurarlo su quello che ho di più caro. Non ho complottato nel modo più assoluto. Lei mi ha detto bugiarda, ipocrita e pettegola. Se ho reagito è normalissimo. Ok, ho detto che fuori ho una famiglia, ma è vero. Non era una cattiveria per lei. E poi posso reagire se vengo attaccata da un’altra persona? Credo di sì, quindi penso di avere ragione".