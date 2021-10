Katia Ricciarelli perde le staffe al GF Vip, lite furiosa con Carmen Russo Al Grande Fratello Vip lite improvvisa e inattesa tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. “Questo non lo accetto”, dice Ricciarelli dopo un commento di Carmen Russo alla nomination appena ricevuta. Ne scaturisce un duro scontro che è lo stesso conduttore a sedare, rinviando alla prossima puntata la discussione.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lite furibonda al Grande Fratello Vip tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Tutto è accaduto all'improvviso, senza che fosse Alfonso Signorini ad innescare un dibattito. In un momento di nomination, Katia Ricciarelli ha appunto deciso di nominare Carmen Russo, che interrogata da Signorini sul perché di una nomination di questo tipo, ha provato a minimizzare dicendo che Katia l'avesse votata dopo aver perso con lei una partita a biliardo.

Lo scontro tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli

Frase che ha fatto sobbalzare Katia Ricciarelli. La soprano infatti ha voluto immediatamente mettere le cose in chiaro, dicendo che la ragione della motivazione fosse totalmente diversa. Ricciarelli ha infatti accusato Carmen Russo di aver fatto pettegolezzi con Jo Squillo davanti ai suoi occhi, proprio mentre lei era impegnata in una partita di biliardo con Ainett: "Carmen, sei una signora di 60 anni e queste scuse non puoi dirle. Non lo accetto".

Il litigio improvviso, Signorini ferma tutto

Carmen Russo prova a controbattere: “Katia sei una persona adulta, non ti puoi permettere di dire a me pettegola”, ma Ricciarelli non pare avere intenzione di cedere in alcun modo, continuando a ribadire di aver visto nel comportamento di Carmen qualcosa di scorretto perché durante le pause la donna, secondo lei, ha sparlato con Jo Squillo di lei. Cosa che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe confermano da studio, peraltro. Katia non ci vede più dalla rabbia, batte le mani sul tavolo e chiede chiarezza, dando vita a una delle discussioni più autentiche di questa edizione, interrotta da Alfonso Signorini perché avvenuta in tarda serata, in modo totalmente imprevisto: “Se tu parli a bassa voce – dice Katia a Carmen – lo fai perché non volevi che ti ascoltassimo, signora calmati che non voglio rovinarmi la serata. Sono stanca di questa prima della classe, vieni giù!”. Alla fine della serata è proprio Carmen Russo a risultare nominata con Miriana Trevisan. Una delle due verrà eliminata nella prossima puntata.