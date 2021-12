Enorma Jean di Drag Race: “Mi volevate morta, mi avete fatto vincere contro 7 travestiti” Enorma Jean eliminata da Drag Race Italia si sfoga su Instagram, Tommaso Zorzi reagisce: “Sai come la penso”.

Enorma Jean, una delle concorrenti più in vista di Drag Race Italia, è stata eliminata ma non senza polemiche e strascichi. "Voi autori mi avete messo in questa situazione" ha attaccato la drag queen "è una competizione di sta cippa". Anche Tommaso Zorzi è intervenuto sulla vicenda, dopo il post di sfogo di Enorma Jean: "Sai come la penso", ha scritto.

Lo sfogo di Enorma Jean

Il lunghissimo sfogo di Enorma Jean, eliminata in una delle puntate più importanti della stagione, quella dedicata a Raffaella Carrà. Lei e Ava Hangar sono state chiamate da Priscilla per scontrarsi a un lipsync della salvezza, sulle note di Champion cantata propio da Ru Paul. Alla fine, Enorma Jean ha avuto la peggio. Su Instagram ha scritto:

L’arte la vedi sul palco. Ho partecipato ad un talent, sono stata eliminata da un reality. Per cattiva condotta . Su richiesta di 7 uomini travestiti, come me. Per me è surreale. Se nel 2021 abbiamo la possibilità di fare drag in televisione lo dobbiamo a quelle che sono andate contro il sistema. Non alle travestite per bene, che non esistono. Mi volevate morta, mi avete invece fatto vincere su tutti i piani

La reazione di Tommaso Zorzi

Al post di Enorma Jean, c'è stata la reazione di Tommaso Zorzi. Un commento accompagnato da una emoji con la bocca cucita: "Sai come la penso". Sul suo profilo, infine, ha fatto sapere: