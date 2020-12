Sulle pagine del settimanale Chi, è stato chiesto ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 di dire la loro sul conduttore Alfonso Signorini e sugli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Tra i gieffini intervenuti anche Elisabetta Gregoraci. Nell'ultima puntata del reality, ha avuto un acceso scontro con Antonella Elia. Anche sulle pagine del settimanale, la showgirl ha ribadito che l'opinionista ha superato ogni limite.

Elisabetta Gregoraci critica Antonella Elia

Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia non si vanno a genio. A dire il vero, la prima ad attaccare è stata l'opinionista. Non sorprende che all'ennesima volta che si è vista etichettare come "gatta in calore", la showgirl non ci abbia visto più e abbia risposto a tono. Quando è stata chiamata a dire la sua su Elia, Elisabetta ha dichiarato:

"Per quanto riguarda Antonella, ripeto quello che ho detto quando sono uscita: quello dell'opinionista è un ruolo delicato in cui bisogna essere bravi a pesare le parole e lei spesso non l'ha fatto, superando il limite sottile che corre fra il commento pungente e l'attacco personale; spero che lei l'abbia capito".

Il parere di Elisabetta Gregoraci su Signorini e Pupo

Elisabetta Gregoraci, poi, ha detto la sua anche su Alfonso Signorini e su Pupo. Quanto al conduttore del Grande Fratello Vip, la showgirl ha rimarcato come abbia sempre dimostrato grande "sensibilità", emozionandosi insieme ai concorrenti. Inoltre, ha aggiunto: "Chiede tanto ai propri concorrenti, nel senso che arriva a scrutare la loro personalità fino in fondo ma lo fa sempre con intelligenza e con misura". Infine, su Pupo ha dichiarato: