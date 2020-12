Flavio Briatore è involontariamente diventato protagonista del Grande Fratello Vip pur non facendo parte del cast del reality show. È accaduto anche a causa della partecipazione al reality della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, tra i personaggi più interessanti di questa edizione. Briatore, in particolare, è finito al centro di un duro confronto tra Elisabetta e la coinquilina Giulia Salemi a proposito di una vacanza in Sardegna di qualche anno fa. All’epoca, secondo Elisabetta, Giulia si sarebbe più volte messa in contatto con Flavio, provocando il fastidio della sua ex. La Salemi ha smentito e raccontato la sua versione dei fatti, diventata terreno di scontro tra le due donne. Ma quando il nome di Briatore ha ricominciato a circolare con insistenza nella Casa di Cinecittà, Elisabetta ha fatto un passo indietro e ha chiesto a Giulia di fare altrettanto. Il motivo? Teme che il suo ex reagisca male al fatto di essere costantemente citato.

Perché Elisabetta Gregoraci non vuole parlare di Flavio Briatore

Qualche ora fa, Elisabetta ha cercato un confronto con Giulia nella Casa. Lo ha fatto anche per evitare che l’ex marito Flavio Briatore venga tirato nuovamente in ballo, pur non partecipando direttamente al GF. “C’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto. Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta. Ma il Grande Fratello non lo sta facendo lui e io so che questa roba, i giornali, le cose, si inca**a anche e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo…avvocati, cose. Non ho voglia, capisci?”.

Elisabetta Gregoraci: “Ho chiesto al GF di non parlare di questa faccenda”

Elisabetta ha svelato a Giulia di avere chiesto specificamente alla produzione del programma di evitare di parlare ancora dell’affaire Salemi/Briatore. “Sono andata in confessionale e ho detto che di questa cosa non voglio parlare. Abbiamo già fatto una puntata, ci sono altre persone che non voglio mettere in mezzo. E mi hanno rispettata”, ha spiegato ancora Elisabetta (qui il video). Le vacanze in Sardegna, dunque, saranno un argomento off-limits per le prossime puntate. Intanto, le due donne sono riuscite a chiarirsi.