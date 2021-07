Elisa Isoardi finalmente torna in tv, ecco dove la vedremo Elisa Isoardi sarebbe pronta per tornare in tv. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, la conduttrice sarebbe in trattative con Discovery per condurre un nuovo programma culinario. Nessun accordo con Rai o con Mediaset, come si vociferava, ma qualcosa di nuovo per la showgirl che si è rivelata uno dei personaggi più amati dell’anno.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, dove ha dimostrato di essere una vera leader, Elisa Isoardi è pronta per tornare in televisione, stavolta non da protagonista di un reality bensì al timone di un programma. In questi mesi varie sono state le voci che si sono susseguite in merito ad una possibile collocazione della showgirl nei vari palinsesti, ma stavolta non sono né Rai né Mediaset le emittenti che le avrebbero proposto un nuovo progetto.

Elisa Isoardi in un programma di cucina

Si tratta, infatti, di Discovery che avrebbe adocchiato la conduttrice per un nuovo programma culinario in onda su Real Time. Dopo l'esperienza de "La prova del cuoco" di cui è stata per anni la padrona di casa prima che Antonella Clerici riprendesse possesso della fascia oraria del mezzogiorno in tv, ecco che potrebbero nuovamente aprirsi le porte per Elisa Isoardi nel settore dei cooking show. Al momento sono ancora poche le informazioni a riguardo, ma il programma potrebbe partire entro il prossimo anno stando a quanto riportato anche da Nuovo Tv. Non resta che aspettare, quindi, una conferma ufficiale, dal momento che anche nella presentazione dei palinsesti dell'emittente non sono mancate novità dal punto di vista dei programmi.

La rinascita di Elisa Isoardi

La sua partecipazione all'Isola dei Famosi l'ha consacrata come uno dei volti televisivi più amati dell'anno. Elisa Isoardi, infatti, ha lasciato il reality troppo presto per chi avrebbe voluto vederla vincitrice. La conduttrice ha accettato di prendere parte ad una trasmissione così in vista proprio per mettersi in gioco, dimostrando di essere in grado di gestire le difficoltà e di poter tenere ben strette le redini di un gruppo, nonostante in qualche occasione non siano mancati degli screzi. Molti avevano ipotizzato che la sua uscita dal reality fosse da ricondurre a delle trattative in corso con Mediaset per la conduzione di uno show, cosa che poi non si è rivelata essere veritiera.