Elisabetta Canalis torna in Tv in Italia, per lei un programma da settembre Dopo anni di lontananza dal piccolo schermo italiano, la conduttrice ed ex velina torna con Vite da Copertina, rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo e del jet set giunto alla sua sesta stagione, al via su TV8 in prima tv assoluta, dal 1° settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30.

A cura di Andrea Parrella

Elisabetta Canalis di nuovo in televisione, in Italia. La conduttrice, che negli anni ha condotto vari programmi tra cui il Festival di Sanremo, torna a fare capolino su questi schermi con un progetto che la vedrà in onda tutti i giorni, ogni pomeriggio. Si tratta di Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo e del jet set giunto alla sua sesta stagione, al via su TV8 in prima tv assoluta, dal 1° settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30.

Come sarà il nuovo programma con Elisabetta Canalis

In ogni puntata Elisabetta Canalis racconta un fenomeno televisivo di costume o la vita di personaggi famosi che si sono dimostrati in grado, rispettivamente nel proprio ambito di riferimento, di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura. Si tratterà di approfondimenti che si avvarranno della presenza di ospiti che, attraverso il loro punto di vista e la personalissima esperienza, andranno a completare il profilo del personaggio di cui si parla. Esperti di moda, chirurgia plastica, gossip, al loro contributo si unirà anche quello di ospiti strettamente legati al tema o al personaggio di puntata. La vita sui social di Chiara Ferragni e Fedez, Nicole Kidman, le star uscite da X Factor e gli attori di Hollywood caduti in disgrazia e i nuovi divi, ovvero gli influencer. Questi ed altri i temi che Vite da copertina tratterà nelle prime puntate.

La carriera in Tv di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis torna quindi in Tv in Italia dopo l'ultima apparizione nel 2018, in qualità di giurata a Sanremo Young. La conduttrice, nata televisivamente come velina a Striscia La Notizia, vive da diversi anni a Los Angeles, dove si è sposata con il chirurgo Brian Perri, da cui ha avuto una figlia, Skylar. Ciononostante non ha mai rinunciato al lavoro, lanciandosi in alcuni progetti imprenditoriali e tenendo sempre un piede nel mondo dello spettacolo. Dalla prossima stagione ci rientra con entrambi.