Rivelazione di Elettra Lamborghini, che nell'ultima puntata de Il punto Z con Tommaso Zorzi ha svelato di aver avuto una breve cotta per uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi. Si tratta di Awed, il vincitore di questa edizione, proclamato nella finale del 7 giugno. Afrojack, il marito di Elettra, può però dormire sonni tranquilli: si è trattato di una semplice infatuazione puramente platonica risalente a diversi anni fa, prima dell'Isola e della sua relazione con il deejay olandese. All'epoca, invece, Awed (che evidentemente ha appreso della cosa insieme al resto del pubblico, ieri sera) era occupato:

Non ve l'ho mai detto, ma c'è stato un periodo in cui mi piaceva Awed. È successo tantissimo tempo fa. Lui era fidanzato con una ragazza con i capelli rossi se non mi sbaglio. Ludovica Bizzaglia? Probabile che fosse lei, una ragazza molto bella. Lo vedevo sui social, pensavo fosse un bel ragazzo. Credevo fosse più grande di me, invece ha tipo tre anni di me quindi ci ho messo la croce. Non ci siamo mai scritti né niente, una volta è venuto a un mio concerto ma io ero già fidanzatissima. Però c'è stato un periodo breve in cui lo guardavo sui social e pensavo: quasi quasi me lo farei.

Elettra Lamborghini sul ruolo di opinionista

Alla domanda su chi meritasse la vittoria, Elettra non ha avuto dubbi: "Isolde, per me era lei che doveva vincere". La Lamborghini, che ora vuole concentrarsi sul suo percorso musicale e ha appena pubblicato il nuovo brano Pistolero, ammette di non aver brillato nel ruolo di opinionista: "Sono grata per questa esperienza, ma francamente riconosco i miei limiti. Forse lo rifarei tra qualche anno, adesso non era il momento giusto, anche perché avevo appena fatto il Covid. Ora il mio focus è la musica". Lo stesso Tommaso Zorzi ha spiegato come questo incarico si sia rivelato più difficile del previsto e richieda "un certo allenamento".

L'amore con Afrojack e la maternità

Con la sua adorabile verve e spontaneità, Elettra ha parlato anche del matrimonio con Afrojack che va a gonfie vele e della possibilità di diventare mamma: "Viviamo tra Dubai, Belgio e in Lombardia, non ci piace dire dove, in mezzo ai boschi e le montagne. Io ho il pollice verde, domenica non sono uscita per tagliare l'erba. Se ti farò diventare zio? Non presto. Nick in realtà vorrebbe già dei figli, ma penso che aspetterò almeno un anno, minimo. Voglio twerkare ancora un po'. Io adoro i bambini, ne partorirei 80 subito, ma voglio godermi ancora un po' il mio maschio. E poi mi piace dormire, il pisolino non me lo devi togliere. E ho ancora altre cose per la testa. I social? Non ne posso più. Fosse per mei spazzolerei i cavalli e spalerei la cacca di mucca dalla mattina alla sera, quella per me è la vita".