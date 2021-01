Larry King è morto ad 87 anni. Il celebre giornalista americano, risultato positivo al Covid-19, era ricoverato presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles da fine dicembre. I figli, aveva fatto sapere una fonte alla CNN ad inizio gennaio, non avevano potuto fargli visita in ospedale, a causa del protocollo previsto per arginare il contagio da Covid-19. Da quel momento non avevano circolato ulteriori notizie sulle condizioni di salute del giornalista. Storico volto della CNN, Larry King in passato ha sofferto di seri problemi cardiaci e nel 2017 gli era stato diagnosticato un tumore ai polmoni.

Il ricovero in ospedale

Oltre tre settimane fa Larry King era stato ricoverato in ospedale, perché risultato positivo al Covid-19. Lo aveva rivelato una fonte vicina alla famiglia del giornalista alla CNN. La stessa fonte aveva confermato la preoccupazione dei tre figli di Larry King, che non avevano potuto fargli visita in ospedale a causa del protocollo previsto per arginare il virus. Loro sono Larry Jr., nato dalla seconda moglie Annette Kaye, Chance e Cannon nati dall'ultima moglie del giornalista. Gli altri due figli di Larry King infatti, sono tragicamente morti entrambi lo scorso anno, Andy a seguito di un attacco cardiaco, e Chaia per un tumore ai polmoni.

I problemi di salute di Larry King

Larry King ha avuto una carriera brillante, che lo ha portato a diventare uno dei volti storici della CNN. Dal talk show "Larry King Live" sulla Cnn dal 1985 al 2010, al programma Larry King Now su Hulu e RT America e il domenicale "Politicking with Larry King". Ma a tanto successo nel lavoro non ha corrisposto una vita privata altrettanto felice. Larry King infatti ha sofferto di gravi problemi cardiaci e nel 1987 si è sottoposto ad un intervento di bypass quintuplo. Più di recente, nel 2017, ha scoperto di avere un tumore ai polmoni e due anni dopo ha raccontato di essere stato ricoverato d'urgenza per un arresto cardiaco.