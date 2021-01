Larry King è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19. Una fonte vicina alla famiglia del giornalista americano, lo ha rivelato a CNN. Il ricovero presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles sarebbe avvenuto più di una settimana fa. Non sono stati riferiti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell'ottantasettenne.

I figli non hanno avuto modo di fargli visita

Il protocollo previsto per arginare il contagio da Covid-19, impedisce ai parenti di andare a trovare in ospedale i loro cari che hanno contratto il virus. La fonte ha confermato la preoccupazione dei tre figli di Larry King che, da quando è stato ricoverato, non hanno avuto modo di fargli visita. Al momento, dunque, non si hanno ulteriori notizie sulle condizioni di salute del volto di Larry King Live.

La dolorosa vita di Larry King

Allo sconfinato successo che ha portato Larry King a essere uno dei volti più amati dagli americani, si è contrapposta una vicenda personale drammaticamente carica di problemi di salute. Negli anni, il giornalista ha avuto diversi problemi cardiaci. Nel 1987 si è sottoposto a un intervento chirurgico di bypass quintuplo. Più di recente, nel 2017, ha fatto sapere di essersi sottoposto a un intervento dopo aver scoperto di avere un tumore ai polmoni. Nel 2019, poi, è stato operato d'urgenza a seguito di un arresto cardiaco. Lo scorso anno, infine, la dolorosa rivelazione della morte di due dei suoi cinque figli nell'arco di un mese: