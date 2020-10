È morta a 19 anni Veronica Franco, la giovane cantante che aveva incantato il pubblico di Tu si que vales sulle note di ‘Hallelujah'. In sedia a rotelle sul palco, aveva commesso l'intera giuria, scoppiata in lacrime dopo la sua emozionante esibizione. Si era portata a casa quattro ‘sì' e una standing ovation da parte del pubblico. Veronica non ce l'ha fatta. Soffriva di leucemia e dal 2018 era sottoposta ad una serie di cure e terapie che le avrebbero causato una serie di complicazioni neurologiche. Lascia la sua famiglia, i genitori e la sorella Michela, donatrice per il suo trapianto di midollo.

Vanni Oddera annuncia la scomparsa di Veronica Franco

Fra i primi ad annunciare pubblicamente la scomparsa di Veronica, il biker Vanni Oddera che da tempo porta il suo contributo negli ospedali pediatrici. Era stato lui a sentirla cantare e, rimasto colpito dalla sua storia e dal suo talento, l'aveva accompagnata fin sopra al palco di Tu si que vales. Oddera ha dedicato a Veronica un commuovente messaggio su Facebook, annunciando che la giovane cantante non ce l'ha fatta, nella sua lotta contro la leucemia:

Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita.La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie.Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena.Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo miglioreTi voglio Bene Veronica.

La giuria di Tu sì que vales in lacrime per Veronica

Quelle per la giovane cantante erano state le prime lacrime da parte della giuria, in quest'edizione di Tu sì que vales. Veronica Franco era salita sul palco di Canale 5 nella puntata andata in onda lo scorso 12 settembre. La sua versione del celebre brano ‘Hallelujah' di Alexandra Burke aveva conquistato i giudici. Gerry Scotti, in particolare, si era mostrato visibilmente commosso. Veronica, emozionata e travolta da un lungo applauso da parte del pubblico, aveva confessato: "Per me il palco è tutto".