Tu sì que vales ricorda Veronica Franco, la 19enne scomparsa a causa di una serie di complicazioni legate alla leucemia contro la quale combatteva dal 2018. Aveva partecipato al talent show del sabato sera di Canale5 nella puntata andata in onda il 12 settembre scorso. Veronica era salita sul palco con la sua sedia a rotelle e di fronte ai giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, si era esibita sulle note di ‘Hallelujah', strappando i sì dei giurati e una standing ovation del pubblico. Di fronte al pubblico aveva detto emozionata: “Per me il palco è tutto”.

Un video con alcune delle parti della sua esibizione è stato pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione. “Ciao Veronica”, si legge nella didascalia del post. Tra i primi commenti quello pubblicato da Rudy Zerbi, giudice del programma: “Non ti dimenticheremo mai, Veronica”. Quell’esibizione era rimasta nel cuore dei giudici e del pubblico del programma, profondamente colpito dalla scomparsa prematura della giovane cantante.

A post shared by Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it) on Oct 16, 2020 at 4:35am PDT

Era stato Vanni Oddera, biker che da anni porta il suo contribuito negli ospedali pediatrici, ad annunciare la scomparsa della giovane Veronica Franco. Le aveva dedicato un messaggio postato sul suo profilo Facebook che aveva reso nota la notizia della morte:

Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica.