Due positivi a Un posto al sole, set chiuso fino a lunedì

Il set di Un posto al sole è temporaneamente per Covid-19 dopo che due attori del cast sono risultati positivi al tampone. Il protocollo è scattato all’istante: isolamento fiduciario per tutti i contatti, chiusura e sanificazione di tutti i set di Via Marconi. Il set riaprirebbe lunedì con la convocazione di un gruppo diverso di attori rispetto a quanto previsto da piano.