La Messa di Natale di Papa Francesco si terrà nel rispetto delle norme anti Covid, tra cui il coprifuoco e il distanziamento sociale previsti per arginare il contagio. La celebrazione della vigilia non si terrà alle ore 21:30 come di consueto. Per rispettare il nuovo Dpcm, Papa Francesco si è mostrato subito disponibile ad anticipare di due ore la Santa Messa. Oltre all'orario, è stato modificato anche il luogo in cui si terrà la Benedizione Urbi et Orbi prevista come di consueto per la mattinata del 25 dicembre. Sarà possibile seguire la Messa di Papa Francesco su Rai1, su Tv2000 ma anche in streaming.

Dove vedere la Messa di Natale con Papa Francesco il 24 dicembre

La Messa di Natale prevista per giovedì 24 dicembre, non andrà in onda alle ore 21:30 come tradizione vorrebbe. La cerimonia avrà inizio alle ore 19:30 e si terrà presso l’Altare della Cattedra di San Pietro, dunque nella basilica vaticana. Con Papa Francesco saranno presenti solo pochissimi fedeli per garantire il distanziamento sociale. La Messa di Natale sarà disponibile in tv e in streaming. Rai1 si collegherà alle ore 19:20. Tv2000, invece, a partire dalle ore 19:00. Per chi non potesse seguirla in televisione, basterà collegarsi a RaiPlay, la piattaforma in streaming della Rai. Inoltre, è possibile vedere la Messa di Natale anche sul canale YouTube Vatican Media e sulla pagina Facebook Vatican News.

Dove vedere la benedizione Urbi et Orbi venerdì 25 dicembre

Nel giorno di Natale, poi, sarà possibile assistere alle 10:55 alla Santa Messa dalla Basilica Santa Maria in Trastevere in Roma e poi alla tradizionale Benedizione Urbi et Orbi. L'appuntamento con la benedizione è a mezzogiorno, ma sia Rai1 che Tv2000 si collegheranno cinque minuti prima. Dunque, alle ore 11:55. Sarà possibile seguirla sia in tv che in streaming su RaiPlay, sul canale YouTube Vatican Media e sulla pagina Facebook Vatican News. Cambia il luogo da cui verrà impartita la benedizione. Papa Francesco, infatti, non si affaccerà dalla loggia centrale della basilica di San Pietro come di consueto, ma la celebrazione si terrà nell’Aula delle benedizioni, nel Palazzo Apostolico.