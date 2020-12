La serata del 24 dicembre 2020, la Vigilia di Natale, è stata scandita da due momenti ben precisi. Se nella fascia preserale la consueta funzione religiosa della Messa celebrata da Papa Francesco ha inchiodato allo schermo gli italiani, nella fascia dedicata alla prima serata il pubblico si è distribuito più o meno equamente su tre programmi principali. Sul podio troviamo il film di Rai1, Heidi, seguito a ruota dall'iconico "Una poltrona per due" su Italia 1, che ha superato anche il Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci su Canale 5.

Record per la Messa di Papa Francesco

Significativi gli ascolti della Santa Messa di Natale, trasmessa alle ore 20.00 su Rai1. La funzione celebrata da Papa Francesco, accompagnata dalla consueta spiegazione, ha raggiunto un dato storico. Sono stati 4.771.000 gli italiani che si sono sintonizzati sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico per seguire la cerimonia religiosa, che ha conquistato il 21.4% di share. Le restrizioni imposte dal Dpcm realizzato appositamente per le vacanze natalizie hanno reso difficoltoso ai cittadini partecipare in presenza alla consueta messa natalizia che, d'altronde, per rispettare il coprifuoco generalizzato delle 22 è stata anticipata. Lo scorso anno, infatti, la funzione del 24 dicembre in diretta televisiva aveva raccolto circa 2.586.000 spettatori pari al 14.8% di share. La metà degli italiani, quindi, avevano optato per la visione sul piccolo schermo, indice del fatto che la pandemia ha inevitabilmente cambiato la routine delle feste natalizie, così diverse dagli anni precenti.

Ascolti tv giovedì 24 dicembre

Nella serata di ieri, giovedì 24 dicembre 2020, il film su Rai1 Heidi ha catturato l'attenzione di 3.218.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale è stato visto da 2.184.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Dory è stata la scelta di 1.476.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Poltrona per Due ha raccolto davanti al video 2.933.000 spettatori conquistando 12.7% di share. Su Rai3 il consueto appuntamento con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo è stato visto da 2.510.000 spettatori pari ad uno share del 10.8%. Su Rete4 Sette Spose per Sette Fratelli ha conquistato 775.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Le Avventure di Tin Tin – Il Segreto dell’Unicorno ha registrato 362.000 spettatori con uno share dell’1.5%.