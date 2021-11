“Delia Duran finge forza ma sta male”, cosa sta succedendo fuori la Casa del GF Vip Fuori la Casa del GF Vip Delia Duran sta vivendo male la vicinanza tra Alex e Soleil, finge forza ma è destabilizzata: stasera, come annuncia Signorini, si vendicherà.

A cura di Gaia Martino

Venerdì, nel corso della puntata in diretta, Alex Belli ha incontrato la sua compagna Delia Duran, entrata in Casa per avere un nuovo confronto e per cercare una verità sul rapporto tra il suo compagno e l'inquilina Soleil Sorge. Con parole d'amore ed un bacio passionale, l'attore l'ha rassicurata, sottolineando che tra lui e l'italo americana non c'è nulla, solo amicizia: "Non c'è niente, fidati. Guardami negli occhi. Fammi parlare perché è molto importante. Io ti amo". Dopo averlo perdonato, trascorse circa 24 ore, qualcosa le ha fatto storcere di nuovo il naso. La venezuelana da casa ha dovuto assistere ad un bacio appassionato tra i due concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello VIP e ad un siparietto ‘a luci rosse'. Non l'ha presa bene e con poche parole ha espresso il suo dissenso.

La delusione di Delia Duran

Dopo giorni di preparazione, sotto lo sguardo attento della soprano Katia Ricciarelli, i Vipponi sono andati in scena con la Turandot di Giacomo Puccini. Un bacio ‘artistico' tra Soleil e Alex si è trasformato in un ‘limone', come descritto dagli inquilini della Casa di Cinecittà. A Delia quanto visto non è affatto piaciuto e nelle sue Instagram story ha commentato:

Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole. No Comment

Solo due giorni fa aveva scelto la strada del perdono e dell'amore, "Il sentimento più brutto è il rancore, l'errore più grande è rinunciare, il regalo più bello è il perdono" ha scritto su Instagram dopo il confronto in diretta con il compagno Alex Belli. Delia Duran si trova costretta ora a fare dei passi indietro.

Finge forza ma è destabilizzata

La modella venezuelana è destabilizzata dopo quanto sta accadendo, stando alle parole della sua amica Guenda Goria. Attraverso un Instagram story in cui risponde ad un fan l'ex concorrente del Grande Fratello VIP e figlia di Maria Teresa Ruta ha raccontato come sta vivendo Delia questo momento: "Vivo Delia e i suoi sbalzi d'umore, le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata". Ha proseguito attaccando Alex Belli, il quale a detta sua non sta proteggendo la donna che ama:

Trovo non stia proteggendo la donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire. Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso

L'IG story è stata pubblicata a sua volta anche dalla diretta interessata.

Stasera è in programma una nuova puntata in diretta del Grande Fratello VIP e Alfonso Signorini ha annunciato che Delia Duran ha deciso di vendicarsi.