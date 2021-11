Delia Duran dopo l’incontro con Alex Belli al GFVip: “Il regalo più bello è il perdono” La soap opera di Alex Belli inizia come un triangolo e come tale finisce, ma questa volta per lo meno sembrano essere tutti d’accordo. All’indomani del suo ingresso nella casa, Delia Duran è felice di aver scelto la strada del perdono e dell’amore.

A cura di Giulia Turco

L'amore tra Delia Duran e Alex Belli è indissolubile. Così scrive la modella venezuelana all'indomani del suo (quarto) sopralluogo nella casa di Cinecittà dove il suo amato consuma da circa due mesi un rapporto di intima complicità con Soleil Sorge. Delia si è mostrata prima con il cuore ferito tentato di ottenere la compassione aglio occhi dell'influencer, poi si è tramutata in una pantera inferocita quando la diretta h 24 sulla casa del GFVip le ha tolto il sonno davanti alle immagini di Alex e Soleil, senza poter fare nulla. Così è tornata nella casa, per avere un confronto diretto con lui, che in un primo momento ha tentato di rassicurarla, salvo poi finire nuovamente preda della bella Soleil che conosce bene la forza della loro coppia nelle dinamiche della casa. Insomma, la soap opera attorno ad Alex Belli non ha soluzione, inizia come un triangolo e come tale finisce, ma questa volta per lo meno sembrano essere tutti d'accordo.

Il triangolo Alex, Delia, Soleil

"Ma come, ora finisce tutto a tarallucci e vino?". Ce lo siamo chiesti un po' tutti dopo l'ultima apparizione al GFVip di Delia Duran, che dopo aver vissuto giorni di lacrime e sofferenze ha riaccolto tra le sue braccia l'amato Belli e anzi, ne ha persino approfittato per ricongiungersi con la detestata Soleil, che ora si atteggia come la simpatica e impacciata terza incomoda della situazione. Per toglierla dall'imbarazzo Belli, dopo essersi lasciato andare alla passione con la sua Delia, ha invitato Soleil a stringersi nel loro abbraccio, sancendo il più controverso dei triangoli amorosi, davanti agli occhi basiti del pubblico. All'indomani del suo ingresso nella casa, Delia Duran è soddisfatta di aver scelto la strada del perdono e dell'amore, quello con l'attore che le ha promesso di tornare presto tra le sue braccia: "Il sentimento più brutto è il rancore, L'errore più grande è rinunciare, il regalo più bello è il Perdono. La forza più grande è la Fede. La cosa più bella del mondo è l'amore", scrive su Instagram.

Il confronto tra Delia e Alex al GFVip

Alex Belli ha continuato a rassicurare Delia Duran per tutto il tempo della sua permanenza nel salone della casa: "Ma se ti dico che non c'è niente, lascia stare, non venirmi contro. Qui facciamo giochi, facciamo product placement". La sua compagna, però, gli ha chiesto espressamente di limitarsi con Soleil: "Non andare oltre. Se sono con te? Certo, che sono con te". Allora, si sono scambiati un bacio carico di passione e Alex Belli l'ha pregata di restare: "Non ti faccio più andare via amore mio". Soleil Sorge è stata invitata dagli autori a raggiungerli. Prima se n'è stata in disparte per concedere loro il giusto spazio, poi si è unita alla coppia. Delia è apparsa pacifica con lei e prima di andare via, le ha detto: "Soleil visto che sei sua amica, fagli fare un po' di addominali". Come se nulla fosse, insomma.