Alex e Soleil a luci rosse nella cucina del GF Vip: “Vediamo se montano il video per la diretta” Nella cucina del GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge hanno interpretato una celebre scena del film Ghost. Niente argilla, ma uno spicchio d’aglio ad accendere la passione in una performance che sembrava decisamente a luci rosse.

A cura di Elisabetta Murina

Alex Belli e Soleil Sorge sembrano essere ormai a loro agio con le interpretazioni artistiche. Dopo il bacio appassionato durante la messa in scena della Turandot, i due hanno replicato una famosissima scena del film Ghost. Niente argilla ad accendere la passione, ma uno spicchio d'aglio per un'interpretazione decisamente a luci rosse, che non è di certo passata inosservata.

Il siparietto hot di Alex e Soleil

In cucina, Alex e Soleil hanno dato vita a un piccolo spettacolo ispirato a una celebre scena di Ghost. Nel film, lui abbraccia lei sorprendendola alle spalle, dopo averle rovinato il vaso in ceramica a cui stava lavorando con tanta cura. E nello stesso modo, per scherzo, la gieffina propone al coinquilino di tagliare l'aglio. I due si trovano così avvinghiati uno all'altra, muovendosi sensualmente insieme in una sorta di siparietto che, al resto dei concorrenti e sui social, è apparso tutt'altro che innocente e decisamente a luci rosse, forse anche troppo. Alex e Soleil si sono lasciati andare a una performance incentrata sull'aglio, tra risate e prese in giro, che si è sposata dai fornelli al pavimento, dove sono finiti uno sopra l'altro a combattere una "battaglia" a colpi di porro, in cui è comparso anche Gianmaria Antinolfi (ignaro di tutto quello che stava succedendo). Ad un certo punto, Alex torna alla realtà ed esclama: "Vediamo se hanno il coraggio di montare una clip sull'anima dell'aglio". Il GF Vip manderà in onda questa scenetta? E quale sarà la reazione di Delia Duran?

Delia Duran si vendicherà nella diretta del GF Vip di stasera

Delia Duran si vendicherà nei confronti di Alex nella puntata del GF Vip di questa sera, lunedì 29 novembre, come ha rivelato in anteprima Alfonso Signorini. Le scene di passione che hanno coinvolto il suo fidanzato e Soleil non le sono affatto piaciute. E per questo ha ben pensato di trovare uno stratagemma per fargliela pagare, così che forse questa sia la soluzione definitiva per fagli cambiare atteggiamento una volta per tutte.

La reazione di Adriana Volpe

Via Twitter, una delle opinioniste del GF Vip, Adriana Volpe, ha commentato con ironia il siparietto che Alex e Soleil hanno messo in scena in cucina: "Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria".

L'incontro tra Alex e Delia Duran

Nella puntata del 27 novembre del GF Vip, Alex ha incontrato Delia Duran. L'attore per tuto il tempo ha rassicurato la sua compagna, dicendole che tra lui e Soleil non c'è niente di cui preoccuparsi, che si tratta solamente di un gioco. La donna, però, gli ha comunque chiesto di limitare i suoi atteggiamenti: "Non andare oltre. Se sono con te? Certo, che sono con te". A quel punto i due si sono scambiati un bacio pieno di passione e Alex Belli l'ha pregata di restare: "Non ti faccio più andare via amore mio". Nel salotto è stata invitata anche la coinquilina, che prima è stata in disparte e poi si è unita alla coppia con un'accoglienza pacifica da parte di Delia.