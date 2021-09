De Martino risponde a Cattelan e Argentero: “Le vostre mogli mi seguono con profili fake, le blocco?” Stefano De Martino ha risposto alla richiesta di Alessandro Cattelan e Luca Argentero di bloccare su Instagram le rispettive mogli che non si sono tirate indietro nel mettere qualche like agli scatti pubblicati dall’ex ballerino. Il conduttore, infatti, cavalcando la goliardia della cosa ha posto una domanda al quanto divertente ai due mariti gelosi.

A cura di Ilaria Costabile

La prima puntata di Da Grande, lo show che ha portato Alessandro Cattelan in Rai, ha lasciato spazio ad un simpatico siparietto con protagonisti il conduttore e Luca Argentero. I due hanno scherzato sul fatto che entrambe le loro mogli avessero fatto apprezzamenti ad un altro personaggio piuttosto famoso della tv, stiamo parlando di Stefano De Martino, al quale sia Cristina Marino che Ludovica Sauer non hanno negato qualche like su Instagram.

La risposta di Stefano De Martino

Insomma un profilo come quello del noto ballerino, ormai conduttore tv, così "curato" per riutilizzare le parole della dolce metà di Luca Argentero, non può non attirare l'attenzione anche di due donne che hanno al loro fianco personaggi altrettanto noti e, soprattuto, apprezzati da altre donne. L'attore torinese e il conduttore milanese hanno esplicitamente chiesto in trasmissione a Stefano De Martino di bloccare le loro mogli, esagerando una finta gelosia. Non poteva mancare la risposta del diretto interessato che, sotto ad un post pubblicato da Cattelan che ripropone quel momento dello show, scrive: "Troppo divertente! Vorrei ripostarlo ma stonerebbe con il mio profilo curato. P.s le vostre mogli continuano a seguirmi dai loro profili fake, che faccio blocco?". Una risposta goliardica che cavalca l'onda del divertimento.

La seconda puntata di Da Grande

Domenica 26 settembre ci sarà al seconda puntata dello show condotto dall'ex volto di X Factor, e sarà anche l'ultima, almeno per il momento. Le due puntate, infatti, sono state pensate con lo scopo di testare l'impressione del pubblico nei confronti di uno show completamente diverso dai soliti canoni della Rai. Il primo tentativo, secondo alcuni, potrebbe essere stato non soddisfacente in fatto di ascolti, ma in realtà come debutto in prima serata per un programma che ha cercato do differenziarsi da un modo antiquato di fare televisione, non sono risultati sconfortanti. Sarà poi da valutare, quindi, se ci sarà un secondo round con nuove puntate