Luca Argentero geloso di Stefano De Martino: “Dice mia moglie che ha un profilo curato”

"Da Grande", il primo show di Alessandro Cattelan su Rai1, mantiene tutti i tratti distintivi che hanno fatto del conduttore di Tortona un riferimento nel mondo della tv. In particolare, l'intervista con Luca Argentero ha consentito di creare numerosi momenti irresistibili. Condividendo lo schermo del suo smartphone – sketch già usato al tempo del show su Sky – Alessandro Cattelan ha chiesto attraverso le stories di Instagram ai suoi fan di rivolgere domande su questioni di cuore a Luca Argentero, in particolare come cambia la vita dopo il matrimonio. L'attore, quando si è trattato di rispondere a come comportarsi con i like sugli altri profili, ha rivelato: "Mia moglie mette like sempre a uno". È Stefano De Martino.

La gag con Alessandro Cattelan

La gag con Alessandro Cattelan è deliziosa. Luca Argentero spiega: "Cristina è incredibile, io le ho chiesto cosa ci trova in Stefano De Martino. Lei sai che cosa mi ha risposto? Che ha il profilo Instagram curato!". A quel punto, Alessandro Cattelan scorre tutte le foto di Stefano De Martino e dimostra che anche sua moglie mette like a tutte le foto di Stefano De Martino. Così, il finale dello sketch buca la quarta parete con i due che si rivolgono direttamente al conduttore ballerino: "Stefano, adesso basta! Bloccale, blocca le nostre mogli. Hai tanti follower, cosa ti costa?".

Il programma di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan con "Da Grande" porta su Rai1 tutto il suo mondo. Due serate, dopo quella di domenica 19 settembre, c'è quella di domenica 26 settembre. Tanti gli ospiti: Antonella Clerici, Carlo Conti e Paolo Bonolis, Marco Mengoni, gli amatissimi ragazzi de Il Volo, la poliedrica Elodie, solo nella prima puntata. Altri ospiti saranno annunciati nel corso della settimana. Lo showman con il suo programma prova a parlare a tutte le generazioni, affrontando per la prima volta il pubblico generalista di Rai1.