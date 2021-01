La trama e le anticipazioni della prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. La soap con Can Yaman e Demet Özdemir tornerà in onda giovedì 21 gennaio 2021, sempre in prima serata. L'appuntamento è dalle ore 21:20 alle ore 00:20. Le anticipazioni svelano che Can e Sanem litigheranno furiosamente, poi però Sanem farà il primo passo per riconquistare Divit. Ecco cosa accadrà nei prossimi tre episodi della soap turca.

Anticipazioni Daydreamer del 21 gennaio

Cengiz tenta in tutti i modi di fare riconciliare Can e Sanem. Vorrebbe che tornassero insieme. Così, ricorre a un rimedio decisamente estremo. Li rinchiude in una cella frigorifera. Anziché chiarirsi e riportare i loro sentimenti a risplendere, i due litigano furiosamente ed escono dalla cella frigorifera ancora più determinati a dirsi addio. Can e Samen litigano anche in agenzia, facendo una sceneggiata in piena regola davanti ai colleghi. Sanem, stufa, corre da Yigit che, ovviamente, non vede l'ora di assumerla. Anche Leyla litiga con Emre e si dimette.

Sanem costretta a lavorare con Can

Il libro di cucina di Polen, scritto in collaborazione con Can, sarà pubblicato proprio dalla casa editrice di Yigit, dove ora lavorano Sanem e Leyla. Quindi, Sanem si ritrova a lavorare di nuovo con Divit. Aysun e Mevkibe sono prese dal loro negozio biologico. Muzaffer è ormai stato estromesso dall'attività. Osman vorrebbe visitare alcune case in vista del matrimonio con Leyla. Quest'ultima prova a nascondere la sua tristezza. Yigit incoraggia Sanem a concentrarsi sulla scrittura del suo romanzo.

Can e Sanem pensano l'uno all'altra

Sanem si isola per concentrarsi sul suo romanzo. Anche se vorrebbe evitarlo, non riesce a smettere di pensare a Can. In realtà, anche Can pensa molto a Sanem e destino vuole che decidano di telefonarsi nello stesso momento. Così, trovano entrambi occupato. Poi Sanem riesce a prendere la linea. Fingono di avere ormai superato la rottura. Il giorno dopo, Sanem indossa un vestito sensuale e con una scusa si presenta in agenzia. Can resta sbalordito. Leyla vive un momento di grande confusione, tanto da rifiutarsi di baciare Osman, l'uomo che dovrebbe diventare suo marito.