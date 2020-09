Sabato 26 settembre, Canale5 trasmetterà una nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. Le anticipazioni della soap con Can Yaman e Demet Özdemir svelano che il segreto di Can e Sanem verrà rivelato. Aylin, dopo avere appreso della loro relazione, darà la notizia ai giornali. I genitori di Sanem saranno sconvolti. L'appuntamento è alle ore 15:20 su Canale5.

Anticipazioni puntata di sabato 26 settembre

Aysun e Ihsan vedono Can che riaccompagna a casa Sanem. Così, intuiscono che tra i due c'è una relazione. Per la coppia è finita la serenità. I pettegolezzi iniziano a diffondersi con estrema rapidità. Sanem si ritrova nei guai perché anche sua madre e suo padre vengono a sapere della relazione. Mevkibe e Nihat non credono a una sola parola e arrivano alle mani con Aysun e Ihsan. Sanem, allora, comprende che è arrivato il momento di essere sincera con i suoi genitori. Tuttavia, è troppo tardi. Aylin corre a divulgare la notizia della relazione ai giornali. In questo modo, spera che Emre capisca di cosa è capace. I genitori di Sanem apprendono così che Sanem e Can sono fidanzati.

Il cast di Daydreamer – Le ali del sogno: attori e personaggi

Demet Özdemir interpreta Sanem Aydın; Can Yaman interpreta Can Divit; Özlem Tokaslan interpreta Mevkibe Aydın; Cihan Ercan interpreta Muzaffer; Öznur Serçeler interpreta Leyla Aydın; Birand Tunca interpreta Emre Divit; Berat Yenilmez interpreta Nihat Aydın; Anıl Çelik interpreta Cengiz Özdemir; Tuğçe Kumral interpreta Deren Keskin; Ceren Taşci interpreta Ayhan Işık; Sibel Şişman interpreta Güliz Yıldırım; Ali Yağcı interpreta Osman Işık; Asuman Çakır interpreta Aysun Kaya; Feri Baycu Güler interpreta Melahat; Ahmet Somers interpreta Aziz Divit; Tuan Tunalı interpreta Metin Avukat; Oğuz Okul interpreta Rıfat; Kimya Gökçe Aytaç interpreta Polen; Ayşe Akın interpreta Arzu Taş; Aliye Uzunatağan interpreta Remide; Baki Çiftçi interpreta Levent; Aslı Melisa Uzun interpreta Gamze; İpek Tenolcay interpreta Hüma Divit Erdamar; Dilek Serbest interpreta Ayça; Utku Ateş interpreta Yiğit; Tufan Günaçan interpreta Samet Hoca; Gamze Topuz interpreta Ceyda; Özgür Özberk interpreta Enzo Fabri; Sevcan Yaşar interpreta Aylin Yükselen; Başak Gümülcinelioğlu interpreta Deniz Keskin; Ahmet Olgun Sunaer interpreta Bulut Cevher.