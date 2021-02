Nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 15 febbraio, Alfonso Signorini ha fatto ascoltare a Stefania Orlando cosa ha detto Dayane Mello sul suo conto. La modella ha usato parole durissime. In confessionale ha dichiarato: "So che dietro Tommaso c'è Stefania, quindi c'è un'influenza molto grande. È quello che penso. Tommaso è diventato cattivo per Stefania. Perché lei è cattiva. È tutta colpa di Stefania. Lei ha cinquantaquattro anni e pensa di aver finito la carriera e che questa sia l'unica opportunità della vita. Non la sopporto. La mia vittoria sarà quando tornerà a casa. Lì avrò vinto il Grande Fratello". Ha anche insinuato che Stefania abbia una sorta di gelosia per le colleghe più giovani e che, per questo, avrebbero più opportunità lavorative.

Dayane Mello si difende in diretta

Dayane Mello, in studio, ha preso la parola e ha rettificato alcune sue dichiarazioni. Ha precisato di non reputare Stefania agli sgoccioli della sua carriera. Tuttavia, ritiene che la showgirl abbia l'atteggiamento di una donna che sta vivendo l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, come se fosse la sua ultima possibilità lavorativa:

"Visto che sono qua da 5 mesi, posso dire che ogni persona che è passata in questa casa e ha cercato di approssimarsi a Tommaso, o lei se l'è fatta amica o ha tentato di escluderla. Per me, lei è una grandissima giocatrice. Non ho detto che la sua carriera sia finita, ma che guarda questo percorso come se fosse l’ultimo percorso della sua vita, c’è tanta voglia di arrivare. C’è gente qui dentro che prende più leggermente questo gioco".

La replica di Stefania Orlando

Stefania Orlando è intervenuta e ha replicato. Ha voluto evidenziare per prima cosa di essere vicina a Tommaso Zorzi sin dal primo giorno, ma non per interesse. Tra loro c'è una bellissima e sincera amicizia. Poi ha chiarito di lavorare tantissimo, dunque non ha bisogno di partecipare a un reality per tornare in auge: