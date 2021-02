Al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha detto ciò che pensa di Stefania Orlando. Il confessionale registrato nel corso della puntata di venerdì 12 febbraio, lascia poco spazio a dubbi. La modella ritiene che la showgirl influenzi negativamente Tommaso Zorzi. La sua riflessione è scaturita dopo l'inaspettata eliminazione di Maria Teresa Ruta, che lo stesso influencer aveva nominato.

L'opinione di Dayane Mello su Stefania Orlando

Dayane Mello ritiene che Tommaso Zorzi debba prendersi la responsabilità dell'uscita di Maria Teresa Ruta dalla casa del Grande Fratello Vip. In confessionale, poi, ha aggiunto che è certa che dietro le scelte del gieffino si nasconda l'influenza di Stefania Orlando. A suo dire, la showgirl si starebbe aggrappando con le unghie e con i denti a questa esperienza televisiva, perché potrebbe essere l'ultima opportunità per fare ripartire la sua carriera:

"So che dietro Tommaso c'è Stefania, quindi c'è un'influenza molto grande. È quello che penso. Tommaso è diventato cattivo per Stefania. Perché lei è cattiva. È tutta colpa di Stefania. Lei ha cinquantaquattro anni e pensa di aver finito la carriera e che questa sia l'unica opportunità della vita. Non la sopporto. La mia vittoria sarà quando tornerà a casa. Lì avrò vinto il Grande Fratello".

La lite tra Dayane Mello e Stefania Orlando

Dayane Mello ha riferito il suo pensiero anche alla diretta interessata: "Sei stata tu la chiave dell'eliminazione di Maria Teresa, non ha voluto neanche guardarti in faccia. Non so i suoi motivi ma se non ti ha voluto neanche salutare c'è un perché". Mentre Stefania è scoppiata a piangere, Tommaso Zorzi ha spiegato che dietro le accuse di Dayane vede il timore di essere battuta da Orlando: "Credo che Dayane tema Stefania perché ha individuato in lei una concorrente forte e coglie tutte le occasioni per metterla in cattiva luce".