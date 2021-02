Il Grande Fratello Vip fa sapere che Dayane Mello ha momentaneamente lasciato la Casa per motivi personali. A qualche giorno dalla notizia della morte del fratello Lucas, la modella brasiliana ha deciso di lasciare la Casa di Cinecittà. “Oggi pomeriggio Dayane è uscita temporaneamente dalla Casa per motivi personali”, si legge nel tweet pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Grande Fratello.

L'uscita di Dayane Mello è solo temporanea

Nel tweet, Grande Fratello specifica che l'uscita di Dayane dalla Casa è solo temporanea. Quello di Dayane, dunque, non è un ritiro dal gioco, scelta che aveva già scartato dopo avere appreso la notizia della morte del fratello, decidendo di restare insieme ai suoi amici perché impossibilitata a partire per il Brasile. Restare con i suoi coinquilini avrebbe contribuito ad alleviare la sua solitudine. La decisione di uscire oggi dalla Casa potrebbe nascondere motivazioni che la produzione del GF ha deciso, per rispetto nei confronti della concorrente, di non rendere note ma che dovrebbero consentire alla Mello di tornare in gioco.

in foto: L’auto a bordo della quale viaggiava Lucas Mello dopo l’incidente

Dayane Mello avrebbe incontrato un prete

È stata la stessa Dayane, una volta rientrata in Casa, a spiegare quale fosse il motivo che l'aveva spinta a lasciare il gioco temporaneamente. La modella ha espresso il desiderio di incontrare un prete al quale raccontare l'angoscia degli ultimi giorni. Dayane lo ha raccontato ai coinquilini del GF Vip, rimasti nella Casa in attesa del suo rientro. La produzione del GF, che a Dayane ha dimostrato piena solidarietà negli ultimi giorni, ha deciso di dare seguito alla sua richiesta, consentendo alla modella di incontrare un prete per potersi confessare. L'intera macchina del Grande Fratello si è stretta intorno alla Mello, per poter lenire almeno in parte la sofferenza che sta provando.