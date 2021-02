Stefania Orlando potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello Vip nel corso della diretta della 42esima puntata. Ad augurarselo è Dayane Mello che, in maniera anche fin troppo appassionata, rivela a Samantha De Grenet che le piacerebbe vedere la coinquilina abbandonare la Casa. “Se esiste un Dio”, comincia la modella brasiliana prima di essere bloccata dalla coinquilina: “Non disturbiamo Dio per queste cose”. Quindi Dayane corregge il tiro: “Se esiste una giustizia”.

Perché Dayane vuole Stefania Orlando fuori dal Gf Vip

Pochi istanti dopo, Dayane spiega a Samantha perché vuole che sia proprio Stefania ad abbandonare la Casa. Alla base ci sarebbe il rapporto nato tra quest’ultima e Rosalinda Cannavò, fino a qualche settimana fa la migliore amica di Dayane: “Il suo è un modo di manipolare le persone. Ha fatto una cosa orribile Stefania, mi ha ferito tantissimo. Lei è passata dalla parte di Rosalinda perché sa che sono una finalista e sa che stando vicino a Rosalinda, non la nomina. Non lo fa perché lo sente. Lo fa per andare contro di me, per sputt*** e per non beccarsi la nomination. C’è sempre un interesse dietro ogni sua azione. Stai zitta, fatti i c*** tuoi. Non rovinare le cose come hanno cercato di fare per cinque mesi, di rovinare il nostro rapporto”.

Ma poco prima aveva detto: “Spero che Stefania resti nella Casa”

Eppure, solo poche ore prima, Dayane aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto fosse Stefania a restare nella Casa. Rivolta verso una telecamera, come per lanciare un appello al pubblico a casa, Dayane aveva detto: “Penso che anche tu meriti la finale perché sei peperina, però ci piace. A prescindere dai nostri alti e bassi sei una donna intelligente e hai tanto carattere”. L’appello di Dayane si era concluso con un bacio tra le due. Nel corso della puntata di questa sera, Stefania Orlando potrebbe lasciare la Casa. La donna è in nomination insieme a Samantha De Grenet e Andrea Zenga.