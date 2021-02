La morte di Lucas, fratello minore di Dayane Mello, ha unito le diverse fazioni di fan del Grande Fratello Vip. Gli spettatori, che nel corso di questa infinita edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, si sono schierati nettamente per uno o per l'altro concorrente, hanno deciso di mettere da parte le battaglie per sostenere il loro preferito e si sono concentrati su fare sentire la propria solidarietà a Dayane Mello in questo momento di dolore. Lucas ha perso la vita a 26 anni, a causa di un incidente stradale. Lontana dai suoi affetti, attualmente in Brasile, Dayane può contare sulla valanga d'amore che i gieffini e i fan stanno riversando su di lei.

L'aereo dei fan per consolare Dayane Mello

La notizia della morte di Lucas Mello, ha generato grande fermento sui social. Sin da subito, in tanti si sono attivati per fare sentire la loro vicinanza a Dayane Mello. Così, hanno deciso di fare volare un aereo sopra la casa. In mattinata, la concorrente del Grande Fratello Vip ha visto sfrecciare nel cielo il seguente messaggio: "Dayane stretti a te, siamo al tuo fianco. Tutti i fan". Pierpaolo Pretelli e Alda D'Eusanio, non appena se ne sono accorti, sono corsi a chiamarla. La modella ha raggiunto il giardino e si è goduta lo spettacolo.

La reazione di Dayane Mello

Maria Teresa Ruta è stata la prima a commuoversi. Anche Dayane Mello è sembrata molto emozionata. Ha abbracciato Rosalinda Cannavò, poi senza trattenere le lacrime ha commentato: "Grazie, vi amo". Samantha De Grenet ha proposto: "Facciamo un applauso per Lucas, ciao Lucas" e tutti i concorrenti hanno applaudito guardando il cielo. Molti di loro con gli occhi velati di lacrime. Dayane, dopo aver ricevuto l'abbraccio di tutti i suoi compagni di avventura, ha espresso ancora una volta la sua emozione per il gesto dei fan: "Grazie davvero, è stato stupendo".