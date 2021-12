Dayane Mello eliminata da La Fazenda, l’ambiguo messaggio del suo staff È finita l’esperienza da incubo a La Fazenda, Dayane può tornare a casa senza dover pagare alcuna penale. Una liberazione si direbbe, eppure il suo staff pubblica sui social un post piuttosto ambiguo.

A cura di Giulia Turco

Dayane Mello è stata eliminata da La Fazenda e può tornare a casa. Dayane ha perso l’ultima sfida al televoto, con il 27% dei voti del pubblico che l’ha voluta fuori dalla fattoria. Finalmente, si direbbe, considerando che l’esperienza della modella ex gieffina nel reality brasiliano si è rivelata un vero e proprio incubo. Eppure, il suo staff ha pubblicato un post su Instagram dai toni piuttosto dispiaciuti, esaltando l’esperienza di Dayane a La Fazenda.

Lo staff di Dayane esalta la sua esperienza a La Fazenda

Difficile a credersi, visto che negli ultimi mesi la modella avrebbe voluto lasciare il programma se non fosse stato per via di una salata penale. Il suo staff l'ha sempre supportata augurandole il meglio in un contesto che le stava evidentemente remando contro. Eppure al momento della sua uscita lo staff che gestisce la sua pagina Instagram ha diffuso un messaggio nel quale spende ottime parole sulla sua esperienza nel reality e parla già dell'uscita di Dayane in termini di nostalgia:

“Intensità! L’intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro a La Fattoria. Ricordiamo molto bene il suo ultimo saluto prima dell’ingresso. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco. In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all’interno della casa di questo reality, in particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l’amore che è stato costruito in questi mesi. Ogni giorno cresce solo l’orgoglio di aver visto Dayane donna, ragazza, madre e tutte le altre cose buone che ha fatto. La sua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarà dalla parte di chi ha bisogno di una mano, di un consiglio, di un abbraccio e di quella compagnia che scalda l’anima. Grazie per aver seguito il tuo cuore, il tuo intuito e ciò in cui credi. Ti amiamo, Dayane Mello!”

Non poteva lasciare il reality per via di una penale

Lo scorso ottobre l’avvocato di Dayane Bella Borges aveva spiegato a Le Iene che nonostante ciò che stava subendo, la modella non avrebbe potuto lasciare il reality per via di una penale da oltre 18mila euro ben specificata nel contratto, che la vincolava a restare. Lo stesso avvocato aveva parlato della Fazenda come di una prigione. D’altronde i video di Dayane parlavano chiaro: abbiamo visto la modella barcollare in preda all’alcol durante notti brave, le stesse durante le quali il concorrente Nego Do Borral aveva approfittato del suo stato spingendosi fino a presunte molestie. L’esperienza di Dayane è stata pessima fino all’ultimo, considerando che alcuni concorrenti le avrebbero dato rivolto la parola “asina” per via del suo tono di voce e poco prima di lasciare il reality ha persino ricevuto le accuse di razzismo e bodyshaming da parte di un altro concorrente Rico Melquiades.