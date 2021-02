Gaffe di Dayane Mello sul tema della bisessualità nella Casa del Grande Fratello Vip. Rivendicando la libertà di amare indifferentemente un uomo o una donna, a domanda di Alfonso Signorini la modella brasiliana risponde: “Siamo nel 2021. Ho fatto le mie esperienze e oggi posso dire di poter amare indifferentemente un uomo o una donna”. Ma il tranello è dietro l’angolo.

Il video delle frasi di Dayane sulla bisessualità

Dayane viene quindi invitata a vedere un video che fa riferimento a una discussione avuta con Giacomo Urtis nella Casa qualche mese fa. Si parlava proprio di bisessualità e la brasiliana aveva dichiarato: “Io non capisco come si faccia ad amare un uomo, poi una donna, poi un uomo e poi ancora una donna”. Inchiodata da quelle immagini, Dayane è i imbarazzo e non sa cosa rispondere. Prima tenta una rapida difesa, poi ammette: “Parlando con Giacomo è normale che…non capisco è come se fosse una domanda. Allora…visto che questo video parliamo di mesi fa…Non so cosa dire”. Alfonso Signorini ride e decide di non affondare: “Adoro questa sua follia”.

Ma Tommaso Zorzi non ci sta: “Quello che dice Dayane buttato in caciara”

Ma Tommaso Zorzi non ci sta e decide di puntualizzare, rendendo esplicito il suo malumore: “Capisco le battute e che si voglia sdrammatizzare ma che quando parli Dayane venga sempre buttato tutto un po’ in caciara perché lei è così e cambia idea. Chi invece porta avanti una strada dritta e si è sempre battuto per un diritto che è quello, poi debba passare per quello che nega l’evidenza dei bisessuali mi sembra assurdo”. Tommaso si riferisce al tweet che gli era stato mostrato qualche minuto prima in cui contestavano le frasi da lui dette a Dayane a proposito della sua presunta bisessualità. Frasi per le quali Tommaso si è scusato e che Dayane, messa di fronte a una situazione simile, non ha saputo giustificare.