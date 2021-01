Tra i concorrenti che non hanno preso bene la notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip c'è anche Dayane Mello. La modella è scoppiata a piangere. Gli autori hanno dato la possibilità a tutti i concorrenti di sentire i loro cari, ma a Dayane non basta più sentire la figlia Sophia (nata dalla relazione con Stefano Sala) solo al telefono: "Di nuovo al telefono, non è quello che voglio. Non ce la faccio più".

Le lacrime di Dayane Mello per la figlia Sofia

"C'è ancora troppo tempo": ha commentato Dayane Mello prima di scoppiare in lacrime. Samantha De Grenet ha provato a rincuorarla. Ha spiegato che se decidono di restare nella casa, devono provare a vivere le ultime settimane del reality con il sorriso, perché amici e parenti che li guardano da casa, soffrirebbero nel vederli sconfortati. Si è offerta, poi, di trovare un modo per riempire le giornate di Dayane Mello con varie attività come cucinare, fare ginnastica, fare il bagno in piscina, in modo tale che il tempo passi più velocemente. La modella, però, è apparsa inconsolabile: “Sono 6 mesi che non vedo mia figlia, ne ho persi altri 2 in lockdown. Non la vedo da 8 mesi!”.

Le gieffine incoraggiano Dayane Mello

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, si è accorta che Dayane Mello stava piangendo. Per questo, l'ha raggiunta subito nella stanza, mentre la modella continuava a stare male al pensiero di non rivedere al più presto la figlia: "Non tornano mai più i suoi sei anni. Sto impazzendo". Adua Del Vesco ha provato a tirarla su di morale: "Sei stata fortissima fino a ora, manca poco. Mettiti in testa che manca pochissimo. Tutta la parte più lunga e più dura è già passata". Samantha De Grenet, infine, ha rimarcato che Dayane non è obbligata a restare nella casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, deve anche trovare forza nella certezza che la sua bambina la segue ogni giorno in tv: "Quando la rivedrai sarà ancora più bello di sempre".