Un rimprovero eccessivamente leggero di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò rischia di scatenare un altro caso nella Casa del Grande Fratello Vip. Adua Del Vesco (nome d’arte dell’attrice siciliana) stava cucinando un uovo con del bacon quando l’amica Dayane le si è avvicinata e l’ha guardata sconcertata. “Un uovo col bacon”, ha spiegato Rosalinda. “Pesante l’uovo col bacon”, ha aggiunto Sonia Lorenzini e Dayane, rivolta ad Adua, ha detto: “Tu sei fuori, sei proprio fuori. Io non capisco. Fa la dieta, mangia la mela tutto il giorno per mangiare uovo e bacon alle tre del mattino. Tanto tu lo sai dove va tutto questo, vero? Tutto nelle gambe. Tutta cellulite”. Ma Adua non si è lasciata dissuadere e ha provato a chiudere la questione: “Non me ne frega niente. Tutto nelle gambe. Adoro”.

Dayane Mello imita l’andatura di una persona obesa

Un altro video mostra la parte finale della conversazione tra le due, quando Dayane, per rafforzare quanto detto poco prima, imita l’andatura di una persona obesa. “Pazienza”, dice ancora Adua, continuando a cucinare quanto aveva deciso di mangiare poco prima. I video del rimprovero rivolto dalla brasiliana all’amica sono diventati virali, anche alla luce dei problemi alimentari contro i quali la Del Vesco ha dovuto combattere in passato. Più probabilmente, però, le intenzioni di Dayane non erano cattive: la brasiliana potrebbe avere voluto solo far riflettere Adua a proposito dell'orario del pasto, avvenuto a tarda notte.

Adua Del Vesco ha vinto l’anoressia

Adua ha parlato pubblicamente dei suoi disturbi alimentari. L’attrice ha ammesso di avere lottato a lungo contro l’anoressia e di essere arrivata a pesare poco più di 30 chili quando, supportata dalla sua famiglia, ha deciso di lottare per potersi riprendere la sua vita e la sua salute. È per questo che l’alimentazione resta un argomento delicato per la giovane attrice, delicatezza mancata per un attimo all’amica Dayane che, fin dall’inizio della loro avventura nella Casa, ha sempre dimostrato il suo profondo affetto per Adua e il desiderio di supportarla.