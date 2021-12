Davide Silvestri vuole lasciare il GF Vip, perché vuole uscire dal reality di Signorini Davide Silvestri vuole abbandonare il Grande Fratello Vip prima della fine, prevista per marzo 2022. L’ex attore, ora produttore di birra, ha rivelato di aver bisogno di tornare alla sua quotidianità.

A cura di Elisabetta Murina

Davide Silvestri vuole lasciare il Grande Fratello Vip 6. Dopo Carmen Russo, che vuole trascorrere le feste con la sua famiglia, e forse Manuel Bortuzzo, anche l'attore ha annunciato l'intenzione di abbandonare il reality prima della fine, prevista per marzo 2022, perché "ho bisogno di tornare alla mia vita".

Lo sfogo di Davide Silvestri

In sala beauty, Davide si è sfogato con Francesca Cipriani sull'intenzione di abbandonare il reality. L'attore vuole tornare alla sua vita, al suo lavoro e ha rivelato di sentirsi ormai "morto" nella Casa:

Mi sembra che non mi sono risparmiato. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Qualcosa credo di aver fatto. Adesso mi sento un pò morto, mi spiace esserlo, capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto a un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa. Ho bisogno del mio lavoro adesso, oltre al fatto che sento di non dare niente. Adesso ho bisogno di tornare alla mia vita.

Il percorso di Davide Silvestri al GF Vip

"Non penso di essermi risparmiato", dice Davide parlando del suo percorso al Grande Fratello Vip. E in effetti, non sembra decisamente aver nascosto nulla della sua vita. Fin dai primi giorni nella Casa, l'ex attore di Vivere si è raccontato a 360 gradi, pur rimanendo spesso in disparte da alcune dinamiche. Ha spiegato come sia cambiata la sua vita una volta abbandonati i riflettori delle fiction. Si è dato da fare con diversi lavori, dal produttore di birra con suo cugino, Kekko Silvestre dei Modà, all'operaio, sempre con orgoglio e testa alta: "È stato il mio periodo di transizione, il momento in cui ho capito come dovevo cambiare la mia vita con una semplice frase di mio padre che mi disse che mi sarei dovuto vergognare quando sarei andato a rubare, non a lavorare". E sempre nella Casa, ha spiegato di volersi ritirare nuovamente dalle scene una volta finita questa avventura, felice di aver scelto in passato di dedicarsi all'azienda del padre e lasciare il piccolo schermo.