Davide Silvesti bacia Alex Belli, poi la confessione: “Finito il GF Vip, mi ritiro di nuovo” Davide e Alex si lasciano andare ad un momento goliardico durante il GFVip Game Night e si scambiano un lungo “bacio cinematografico”, di quelli che Belli ama regalare. Poco prima dei giochi però Silvestri ha avuto un crollo emotivo confessando all’amico non solo di non sentirsi a suo agio nella casa, ma di voler abbandonare il suo sogno di lavorare come attore: “Non mi manca recitare, anzi sono felice di aver fatto altro”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alex Belli e Davide Silvestri si sono scambiati un bacio appassionato tra le mura del Grande Fratello Vip. L'occasione è il GFVip Game Night, una serata di giochi organizzati dalla produzione. Visto che Soleil Sorge ha avuto un crollo emotivo e si è tirata fuori dai giochi, Belli ha dovuto accontentarsi di mettere in scena uno dei suoi tanto amati "baci cinematografici" con il compagno di giochi Davide Silvestri. "Vieni qui menestrello", lo tira a sé, dopo aver perso una sfida di "obbligo o verità". I due si lasciano andare ad 30 secondi di intensa passione.

Lo sfogo di Davide Silvestri: "Voglio ritirarmi"

Poco prima dell'inizio dei giochi, non solo Soleil ma anche Davide Silvestri ha avuto un crollo emotivo e si è sfogato con Alex sul suo percorso. "Qua devo dire che sto bene e ragiono tanto. Fare l'attore mi diverte e mi piace davvero tanto", spiega all'amico. "Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro. Non penso ‘cavolo quanto mi manca fare l'attore'. Anzi, ti confesso che penso che mi ritirerò un'altra volta come è già successo". Non è la prima volta infatti che Davide mette da parte il suo desiderio di fare l'attore, in passato ha lavorato nell'azienda del padre, che è sempre stato molto orgoglioso delle sue scelte: "Non devi vergognarti di lavorare".

I consigli di Alex Belli

Come era prevedibile, Alex Belli ha cercato di rimetterlo in sesto: "Man ma cosa ti ritiri? Cosa dici? Abbiamo creato dei bei piani B, ma la tua è una scelta drastica. Tu sei un istrionico, c'hai un talento e quello vero, hai la professione, la maestria, il mestiere", cerca di smuoverlo. "Perché ti devi ritirare, ma dai. Fai un reality e pensi a ritirarti? Semmai finisce il reality e non farai altri programmi di questo genere". Silvestri ammette che per lui il GFVip si sta rivelando più complesso del previsto: "Sono orgoglioso e fiero del percorso che ho fatto nella mia vita. Qui ad esempio faccio fatica a stare alle dinamiche. Forse perché non ho creato storie d’amore. Più che divertirmi non so che fare qui dentro".