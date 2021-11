Grande Fratello Vip: Carmen Russo lascerà il reality, i motivi della sua scelta Carmen Russo ha preso la sua decisione: lascerà il Grande Fratello Vip a metà dicembre. La showgirl, infatti, ha il desiderio di trascorrere le feste con la sua famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

Il Grande Fratello Vip durerà fino a marzo 2022, dando vita all'edizione più lunga di sempre, ma è ovvio che alcuni dei concorrenti abbiano già maturato l'idea di andarsene e lasciare il gioco a metà dicembre quando, come lo scorso anno, è probabile che i gieffini possano decidere se continuare la loro esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia o meno. Ad essere sicura di voler abbandonare la trasmissione è Carmen Russo che ha parlato di questa decisione con gli altri inquilini.

La decisione di Carmen Russo

Il motivo per cui la showgirl vorrebbe lasciare il reality è semplice: stare accanto alla sua famiglia. Carmen Russo, infatti, come accadde anche per Elisabetta Gregoraci lo scorso anno, desidera trascorrere le festività natalizie insieme a suo marito e sua figlia, ed è proprio attorno a questo punto che ruota il suo ragionamento:

Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai.

L'indecisione di Manila Nazzaro e Francesca Cipriani

Decisamente più titubante l'atteggiamento di Manila Nazzaro che, infatti, pur avendo due bambini e il suo compagno Lorenzo Amoruso ad aspettarla, non sembra essere pienamente convinta di abbandonare il reality. Alle parole di Carmen Russo, infatti, risponde: "Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba". Piuttosto decisa a capire come si evolveranno le cose è, invece, Francesca Cipriani. L'ex pupa, infatti, non vede l'ora di riabbracciare il suo Alessandro per cui ha deciso che valuterà: "Voglio capire di quanti mesi si tratta, poi deciderò. Andrò in confessionale a chiedere" ha dichiarato la gieffina.