Davide Lorusso usa il suo profilo Instagram dopo la scelta di Jessica Antonini a Uomini e Donne per chiarire che la segnalazione arrivata a suo carico, da parte di una ragazza che aveva confessato di essere stata un'assidua frequentazione del corteggiatore anche quando era a U&D per conquistare il cuore di Jessica. Il gossip trapelato dai social, con tanto di chat e note audio, ha serpeggiato fino al punto che la fanbase della coppia ha iniziato a ipotizzare che i due si fossero già lasciati e che Lorusso avesse saltellato dall'ultima edizione di Temptation Island all'attuale U&D solo alla ricerca di visibilità.

Davide rompe il silenzio su Instagram

È stato proprio lui allora a voler chiarire come stanno le cose e ha acceso la webcam del cellulare per farlo nel modo più diretto possibile:

In questo momento io sono a Como perché nel weekend devo lavorare però scenderò presto a roma da lei, la nostra storia continua, stiamo bene insieme, devo essere sincero. Non è vero che io ero fidanzato e che ho illuso questa ragazza, che ha agito per pura cattiveria nei miei confronti. Posso dire che ho il vizio di mandare questi messaggi vocali (???, ndr) ma niente di più. Senza questi messaggi non sarebbe uscito niente perché non ci sarebbe stato niente da far vedere o sentite. Anche la foto che ha mostrato, di me e lei a casa, è ovviamente precedente al programma. E di quello che ho fatto prima di venire a Uomini e Donne e conoscere Jessica non devo rendere conto a nessuno. Comunque questi audio e foto a Jessica li ho fatti vedere perché a lei sì che devo rendere conto. Con questa ragazza non ho mai avuto una relazione e non è vero nemmeno che ci conoscevamo prima o che avevamo amici in comune. Per il momento noi stiamo bene e spero stiate bene anche voi. Buona serata.

Jessica Antonini risponde con una canzone di Jovanotti

"Mormora la gente mormora, Falla tacere praticando l'allegria, Giocano a dadi gli uomini, Resta sul tavolo un avanzo di magia", è con questi versi che Jessica Antonini ha sostenuto la versione del suo neo fidanzato Davide Lorusso. Le tasche piene di sassi, che Jovanotti in realtà dedicò a sua madre scomparsa, le servono per farsi carico dell'ennesimo gossip e andare comunque avanti in una bella storia iniziata da poco, troppo presto per essere sporcata con pettegolezzi e maldicenze. Alle quali, a quanto pare, la bella tatuatrice romana non vuole credere, preferendo aspettare Davide a Roma per capire quanto questo colpo di fulmine in tv possa tramutarsi in una solida storia d'amore nella realtà.