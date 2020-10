Sono stati la coppia più controversa di Temptation Island 2020, nell'edizione con Alessia Marcuzzi: Serena Spena e Davide Varriale parlano su Uomini e Donne Magazine dopo essere usciti insieme dal programma. Lei ha accettato di restare con lui malgrado le frasi di Davide che hanno suscitato un vespaio di polemiche e che sono state accusate di maschilismo. Dopo affermazioni come "Le controllo la mente", "Non la ritengo all'altezza di parlare", "L'ho lasciata libera ma non ha gestito bene la sua libertà", "L'ho fatta cancellare dai social, niente palestre, niente amiche", Varriale si è giustificato così:

So che le parole che ho utilizzato sono state pesantissime, ma non sono conformi alla realtà. Bastava osservare il comportamento di Serena dall’altra parte del villaggio per capire che non è una ragazza sottomessa o controllata e le mie parole non trovavano spazio. Io sono così. Per risolvere un problema anche minore lo porto all’estremo, gli do un valore massimo e così sono incentivato a voler risolvere. Mi è dispiaciuto non essere stato compreso, ma era ovvio che non sarebbe successo. Quelli che mi conoscono hanno detto: quello non è Davide!

La gelosia di Davide per Serena

Varriale ha spiegato che i giorni successivi al falò di confronto e all'uscita da Temptation sono stati tutt'altro che facili, con "un po' di distanza" tra lui e Serena, ma con il dialogo i due hanno ritrovato "nuova comprensione". Sembra che la gelosia di Davide sia nata ben prima del programma, a causa di un periodo molto difficile in cui la Spena si era riavvicinata all'ex fidanzato: "Questo ha generato un attaccamento sbagliato nei suoi confronti. L'ho persa più volte nel corso di 9 mesi (…) Lì è nata la gelosia, una gelosia che però va ridimensionata rispetto a quanto visto".

Perché Serena è rimasta accanto a Davide

Quanto a Serena, la giovane ha dichiarato: "Ho avuto dei momenti di confusione profonda sul mio rapporto di coppia ma non ho mai messo in dubbio il sentimento per Davide. Ho maturato la consapevolezza che per andare avanti avevamo, abbiamo bisogno di un cambiamento assolutamente. Al primo falò sentire le parole di Davide mi ha ferita, ma allo stesso tempo non mi sembrava reale". A Temptation Island è nato un feeling con il single Ettore Redaelli, una "persona che tra quei ragazzi avrei scelto nella vita reale, se non fossi stata legata sentimentalmente". Con lui, Serena si sarebbe semplicemente messa alla prova senza mai pensare davvero di lasciare il fidanzato per Ettore: "Scegliere la sua vicinanza e non dubitare mai del mio rapporto di coppia equivale per me a dare una massima dimostrazione del mio sentimento e della stabilità verso Davide". Nonostante tutto, ha messo una pietra sopra le affermazioni di Davide ed è pronta a ripartire con lui, dicendosi pronta a cambiare: