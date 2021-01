Daniele Bossari torna in prima serata: ecco dove lo vedremo stasera in tv

Daniele Bossari torna in tv. Da martedì 5 gennaio, prenderà il via su DMAX la seconda stagione del programma ‘Il boss del paranormal’. Il conduttore torna a indagare su misteri provenienti da tutto il mondo, smascherando bufale e fenomeni che di paranormale hanno ben poco. L’appuntamento è in prima serata.