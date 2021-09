Da Ornella Vanoni a Paola Egonu, le 10 conduttrici de Le Iene Da martedì 5 ottobre tornano Le Iene e in queste ore sono stati resi noti i nomi delle 10 conduttrici che affiancheranno Nicola Savino alla conduzione del Le Iene. Oltre alle confermato Elodie e Federica Pellegrini, ci sono la campionessa europea della nazionale di pallavolo e la grande diva della canzone italiana.

A cura di Andrea Parrella

Le Iene sta per tornare su Italia1, a partire da martedì 5 ottobre, lo storico programma di Davide Parenti riparte con un nuovo parterre di volti noti a condurre lo show. Quest'anno l'idea è quella di affidare le dieci puntate previste per questa parte di stagione televisiva, a dieci conduttrici diverse. I profili scelti sono quelli di dieci donne che si sono distinte nel campo dell'arte, la musica, il giornalismo e lo sport.

Se il volto maschile alla conduzione del programma è già deciso da tempo, con la conferma di Nicola Savino e della Gialappa's Band ad affiancarlo, c'erano ancora incertezze sui volti femminili che avrebbero affiancato il conduttore. In queste ore Tv Sorrisi e Canzoni è stato invece in grado di svelare in esclusiva i dieci nomi che condurranno il programma nelle prossime settimane.

Le conduttrice de Le Iene

Oltre alla conferma di Elodie e di Federica Pellegrini, di fatto anticipate nei giorni scorsi, così come di Madame che era emersa nelle scorse ore, ci sono belle e inaspettate sorprese. Tra queste Ornella Vanoni, grande diva della musica italiana, Paola Egonu, campionessa europea con la nazionale di pallavolo femminile, e ancora Michela Giraud, reduce dal successo di LOL – Chi ride è fuori, Elena Santarelli, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales e Francesca Fagnani.

L'addio di Alessia Marcuzzi

A parlare della nuova stagione de Le Iene era stato, in occasione della presentazione dei palinsesti di rete, l'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, che aveva sottolineato come il programma necessitasse di una sferzata di novità, anche in relazione ai nomi dei conduttori: "I nomi dei conduttori sono legati a un profilo innovativo, anche un po’ spinto, quindi ogni anno cerchiamo di rinnovare. Ancora non certi i nomi di questa stagione 2021/2022, forse Davide Parenti lavorerà su personaggi che fanno parte del gruppo de Le Iene". In merito alla conduzione, Berlusconi aveva parlato anche dell'addio di Alessia Marcuzzi: "Ho grande stima, ma è lei ha lasciato" ha dichiarato il dirigente Mediaset, per poi aggiungere: "Non è escluso un suo ritorno con un prime time tutto suo".