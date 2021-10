Conduttrici Le Iene, Nicola Savino rivorrebbe Alessia Marcuzzi: “Sarebbe bello se tornasse” Nicola Savino torna alla conduzione de Le Iene. Stavolta, ad affiancarlo, ci saranno dieci co-conduttrici, che si alterneranno di puntata in puntata. In un’intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni, Savino non ha nascosto una certa nostalgia per Alessia Marcuzzi: “Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo”.

A cura di Daniela Seclì

Nicola Savino si prepara a tornare al timone del programma di Italia1 Le Iene. La prima puntata è prevista per martedì 5 ottobre. Il padrone di casa sarà affiancato da dieci co-conduttrici: Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Savino non ha avuto dubbi quando si è trattato di dire chi vorrebbe che fosse l'undicesima.

Nicola Savino ha nostalgia di Alessia Marcuzzi

Nicola Savino non ha nascosto che sentirà la mancanza di Alessia Marcuzzi, che nei mesi scorsi ha deciso di lasciare Mediaset. Il conduttore è convinto che quello della collega e amica non sia un addio, ma che presto tornerà protagonista dei programmi Mediaset e, in particolare, della trasmissione Le Iene di Davide Parenti. Ecco quanto ha dichiarato:

"Chi vorrei come undicesima co-conduttrice? Alessia Marcuzzi. Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio".

Intanto, la conduttrice ha fatto il suo in bocca al lupo sia alla trasmissione che a Nicola Savino. Su Twitter ha cinguettato: "E stasera ripartono Le Iene. Daje tutta", ha taggato poi il conduttore ed Elodie, che sarà la prima co-conduttrice.

Il parere di Nicola Savino sulle dieci co-conduttrici

Nel corso dell'intervista, Nicola Savino ha detto la sua su alcune delle dieci co-conduttrici che lo affiancheranno. Ha confidato di avere più confidenza con Elena Santarelli e Michela Giraud, con le quali ha già avuto modo di lavorare rispettivamente a Le Iene e a Quelli che il calcio. Ha "un debole da sempre" per Ornella Vanoni ed è, dunque, la co-conduttrice che lo incuriosisce di più. Con Federica Pellegrini ha in comune "la paura di nuotare in mare aperto". Quanto a Paola Egonu, alta 1,93, è convinto che dal suo metro e settanta di altezza, dovrà fare dei salti per farsi sentire. Nicola Savino, infine, ha confidato di amare tutte le canzone di Madame.