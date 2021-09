A Le Iene ogni sera una donna diversa alla conduzione: “Ci sono Elodie e Federica Pellegrini” Le Iene stanno per tornare, da martedì 5 ottobre torna in onda il programma storico di Italia 1 con una conduzione tutta confermata al maschile, con Nicola Savino e la Gialappa’s, ma grandi novità per i volti femminili. Sui social il programma parla di dieci volti diversi, l’ipotesi è che ogni sera possa esserci una diversa conduttrice, con due indiziate già emerse.

A cura di Andrea Parrella

Si avvicina il ritorno de Le Iene, uno degli show televisivi più longevi d'Italia, che è giunto ormai alla ventiseiesima edizione. L'appuntamento è previsto per martedì 5 ottobre e resta da sciogliere il nodo della conduzione del programma, che negli anni ha sperimentato numerose formule e modalità di conduzione. La stessa cosa accadrà quest'anno, dopo l'addio a Mediaset (e quindi al programma) di Alessia Marcuzzi, che lascia dopo il ritorno di due anni fa.

Se la parte maschile di Nicola Savino è confermata (con il supporto della Gialappa's Band), le nuove Iene avranno quindi nuovi un nuovo volto femminile alla conduzione. Anzi, è meglio usare il plurale, perché è notizia di queste ore, resa nota proprio sui social del programma, che mostrano una foto con le sagome di dieci volti femminili ignoti, invitando il pubblico a indovinarne l'identità.

Elodie e Federica Pellegrini alla conduzione de Le Iene?

Una donna diversa ogni sera, come riporta il sito Davidemaggio.it, sarà quindi al fianco di Nicola Savino per la conduzione del programma storico di Italia 1, ideato da Davide Parenti. Se le identità delle conduttrici de Le Iene restano ufficialmente ignote, Dagospia riporta come siano due i nomi trapelati nelle ultime settimane: Elodie e Federica Pellegrini.

Le Iene, Berlusconi: "Serve una ventata di novità"

A parlare della nuova stagione de Le Iene era stato, in occasione della presentazione dei palinsesti di rete, l'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, che ha sottolineato come il programma necessitasse di una sferzata di novità, anche in relazione ai nomi dei conduttori: "I nomi dei conduttori sono legati a un profilo innovativo, anche un po’ spinto, quindi ogni anno cerchiamo di rinnovare. Ancora non certi i nomi di questa stagione 2021/2022, forse Davide Parenti lavorerà su personaggi che fanno parte del gruppo de Le Iene". In merito alla conduzione, non potevano mancare alcune parole sull'addio di Alessia Marcuzzi: "Ho grande stima, ma è lei ha lasciato" ha dichiarato il dirigente Mediaset, per poi aggiungere: "Non è escluso un suo ritorno con un prime time tutto suo".