“Madame fra le conduttrici de Le Iene e una puntata anche per Sabina Guzzanti” Nella nuova stagione televisiva de Le Iene non mancano le novità. Ognuna delle dieci puntate che compongono lo show verrà affidata ad una conduttrice, quindi dieci donne diverse al timone del programma di Davide Parenti. Dopo Federica Pellegrini ed Elodie, ecco che spuntano altri nomi: in primis Madame, la cantante vicentina che sta conquistando la musica italiana e, poi, l’idea di chiamare un’icona come Sabina Guzzanti.

A cura di Ilaria Costabile

Le Iene sta per tornare su Italia1, a partire da martedì 5 ottobre, lo storico programma di Davide Parenti riparte con un nuovo parterre di volti noti a condurre lo show. Quest'anno l'idea è quella di affidare le dieci puntate previste per questa parte di stagione televisiva, a dieci conduttrici diverse. Si tratta di dieci personaggi femminili che si sono distinti nei loro campi di interesse e che sono stati apprezzate dal pubblico italiano per tenacia e professionalità.

L'idea di una puntata per Sabina Guzzanti

Come era già stato annunciato, tra le conduttrici figurano Federica Pellegrini ed Elodie, tra i volti più amati dello spettacolo italiano e in un caso anche dello sport, dal momento che la nuotatrice è stata tra le protagoniste anche di queste ultime olimpiadi, che hanno segnato anche la fine della sua carriera nel mondo del nuoto. L'operazione portata avanti dallo staff della trasmissione è stata resa nota proprio attraverso i social, dove sono stati pubblicati i profili di alcune papabili conduttrici. Tra le possibili donne di spettacolo che potrebbero prendere le redini del programma c'è anche Sabina Guzzanti. L'attrice e regista dall'inconfondibile vena sarcastica potrebbe arrivare nello show di Davide Parenti, dove sarebbe affiancata comunque da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band, delle presenze fisse della trasmissione.

L'arrivo di Madame a Le Iene

Secondo quanto riportato da TvBlog, poi, sembrerebbe che tra le dieci donne ci sia anche una delle giovani artiste più talentuose e apprezzate del momento, ovvero Madame. La cantante vicentina che ha ottenuto un enorme successo con la partecipazione a Sanremo 2021 è tra i nomi più gettonati della musica italiana e non è una scelta fuori dal comune quella messa in atto dal team del programma che, quindi, vuole lanciare un messaggio bene preciso. Ancora sono in forse gli altri nomi che si aggiungerebbero a quelli finora anticipati, ma non è escluso che si continui a pescare anche nel mondo musicale oltre che nei meandri della tv.