Elisabetta Gregoraci continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata alla faccia del gossip sulla presunta frequentazione che avrebbe fuori dal Grande Fratello Vip. Inutili i ripetuti tentativi del conduttore Alfonso Signorini di "estorcerle" la verità, sia sul misterioso corteggiatore che "penserebbero" a lei, sia sulle confidenze delicate fatte a Pierpaolo Pretelli tramite messaggi in codice che hanno eluso le telecamere. Eppure, la verità dietro a tanta riservatezza potrebbe essere stato svelata dallo stesso Signorini già in tempi non sospetti. Era fine gennaio 2019 quando il direttore di Chi, ospite di Piero Chiambretti a “#CR4 – La repubblica delle donne sganciò una presunta bomba sulla Gregoraci e l'ex Briatore.

Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi (video).

Elisabetta Gregoraci mai in pubblico con Francesco Bettuzzi

Ammesso e concesso che il contratto esista davvero, potrebbe essere questa la spiegazione per cui Elisabetta non è mai apparsa in pubblico con Francesco Bettuzzi, l'uomo con cui pure ha avuto una relazione importante dopo la separazione ufficializzata nel 2017. Effettivamente, lo stesso Bettuzzi ha dichiarato di recente a Chi: "Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell'ex marito Briatore c'era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci. Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati". Allo stesso modo, Elisabetta ha preferito non fare nomi riguardo alla persona che l'aspetterebbe fuori dalla Casa e si è proclamata ufficialmente single (la sorella e la migliore amica hanno inoltre smentito l'esistenza di una relazione con Stefano Coletti) e al tempo stesso ha deciso di non legarsi a Pretelli, che pure la sta corteggiando dall'inizio del reality.

I messaggi in codice della Gregoraci a Pierpaolo Pretelli

La discrezione della Gregoraci si è manifestata anche nel corso della tredicesima puntata, quando Elisabetta non ha svelato a Signorini il contenuto dei messaggi in codice a Pretelli, scritti sul palmo della mano. Si tratterebbe di questioni intime rispetto alle quali la concorrente si è confidata con Piera Fiorillo, la psicologa del GF. Lo stesso Pierpaolo non ha tradito la sua fiducia ed è rimasto sul vago quando in confessionale gli è stato chiesto cosa Elisabetta gli avesse detto: "Le sue preoccupazioni sono legate al bambino. Sono dinamiche sue e talmente delicate che già il fatto che mi abbia reso partecipe è importantissimo. Mi ha fatto capire che vorrebbe parlarmene quando usciremo. Penso di averle creato un po’ di confusione. Questi erano i giorni che anticipavano la possibile eliminazione quindi si è un po’ lasciata andare". Non è dato sapere se le "dinamiche" di cui ha parlato Pretelli siano anch'esse legate al presunto contratto.

Il caso di Katie Holmes e Tom Cruise

Il caso Briatore-Gregoraci ricorda quelli di altre coppie del mondo dello spettacolo, una su tutte quella formata da Katie Holmes e Tom Cruise. Secondo i bene informati, al divorzio tra l'attrice di Dawson's Creek e il superdivo (avvenuto nel 2012) seguì un contratto analogo a quello descritto da Signorini, nel quale la Holmes sarebbe stata vincolata al divieto di mostrarsi in pubblico con altri uomini nei cinque anni successivi alla separazione. Sarebbe questo il motivo per cui lei e il suo successivo fidanzato, il collega Jamie Foxx, avrebbero tenuto a lunga segreta la loro relazione. Solo dopo molto tempo la Holmes e Foxx sono apparsi pubblicamente insieme. La storia è durata sei anni ed è finita nel 2019; lei oggi è felicemente legata allo chef italo-americano Emilio Vitolo Jr.