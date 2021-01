Nella notte tra il 31 dicembre 2020 e l'1 gennaio 2021, è andata in onda la puntata speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip. Poco dopo la mezzanotte, gli autori hanno deciso di comunicare ai concorrenti che diversi volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport sono purtroppo deceduti durante il 2020. Per farlo ha mostrato loro un video.

I personaggi noti morti nel 2020

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati chiamati a raggiungere la passerella. Alfonso Signorini ha comunicato loro: "L'anno che ci lasciamo alle spalle ci ha fatto perdere per la strada, da quando voi siete chiusi nella casa, alcuni personaggi che facevano parte della nostra vita, che fanno parte della nostra storia e non smetteremo mai di ricordare". Nel video trasmesso (vedi in alto, ndr) sono passate le immagini di Sean Connery, morto il 31 ottobre 2020. Poi è stata la volta di Gigi Proietti – morto il 2 novembre 2020 – alla cui vista, i concorrenti che ancora non sapevano della sua scomparsa, hanno sgranato gli occhi e hanno urlato: "No". Poi Stefano D'Orazio. Maradona, della cui morte erano già stati informati. Quando Signorini, infine, ha annunciato: "Non c'è più neppure Paolo Rossi", Maria Teresa Ruta è apparsa disperata.

Pierpaolo in lacrime per Proietti, Ruta disperata per Rossi

Tutti i concorrenti sono apparsi scioccati dall'apprendere che questi personaggi così amati non ci sono più. Pierpaolo Pretelli si è sciolto in lacrime per Gigi Proietti. Maria Teresa Ruta, invece, è apparsa disperata per Paolo Rossi. Si è allontanata dal gruppo, mentre Cecilia Capriotti provava a consolarla, e si è diretta in casa. Alfonso Signorini poco dopo, le ha chiesto che rapporto avesse con il campione. Ruta ha raccontato: