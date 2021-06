Love Island Italia è il dating reality condotto da Giulia De Lellis, dove uomini e donne single tra i 19 e 30 anni, in una villa in Gran Canaria, cercheranno di trovare l'amore nell'arco delle varie puntate. L'edizione italiana del format inglese è disponibile in anteprima da lunedì 7 giugno in streaming su Discovery+. I fan possono seguire il reality interattivo in differita sia sull'app Amazon Prime Video Channel e sia in replica in chiaro su Real Time ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.25 circa. Solo dieci single under 30, su oltre 16mila iscritti ai casting, sono diventati Lovers. Pronti a trovare l'amore e a conquistare il montepremi da 20mila euro in gettoni d'oro.

Love Island Italia in anteprima streaming su Discovery+

Le puntate di Love Island Italia sono disponibili in anteprima streaming su Discovery+, il servizio a pagamento che permette di guardare tutti i contenuti della piattaforma, in esclusiva e in anticipo rispetto alla messa in onda in tv. Con l'abbonamento a Discovery+ è possibile votare i lovers, ossia i protagonisti di Love Island. L'utente abbonato potrà partecipare attivamente al gioco con dei sondaggi e quindi attivare il recoupling (ovvero la possibilità di mescolare le coppie) oppure con le Bombshells (ossia gli ingressi di nuovi concorrenti). Nella sezione "Vota" è inoltre possibile supportare i propri Lovers preferiti e scegliere chi eliminare dal reality.

Per il primo mese il costo dell'app è di 0,99 centesimi di euro, poi, dal secondo mese, il costo dell’abbonamento tornerà ad essere pari a 3.99 euro. L’offerta è valida fino a domenica 13 giugno 2021. Pagando il canone mensile l'utente avrà accesso anche a tutto ciò che è disponibile sulla piattaforma. Come ad esempio Naked Attraction in versione integrale e non censurata come in tv.

Love Island in TV su Real Time, le repliche in chiaro

Chi non ha l’abbonamento alla piattaforma di Discovery+ può comunque guardare in replica Love Island Italia gratuitamente in chiaro su Real Time. La trasmissione condotta dall'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" e influencer Giulia De Lellis va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.25 alle 21.25 (quindi per 60 minuti). Essendo in replica, a differenza degli utenti di Discovery+, i telespettatori potranno solo guardare la trasmissione, non potendo interagire nelle dinamiche del gioco.

In streaming anche su Amazon Prime Video Channel

Love Island Italia è trasmesso in anteprima su Discovery+, uno dei canali del servizio Amazon Prime Video Channels, dal 7 giugno 2021. Infatti a partire dallo scorso 1 giugno, Discovery+ è disponibile sulla piattaforma Amazon. E questo significa che gli abbonati possono tranquillamente guardare il reality anche sul circuito combinato di Amazon Prime Video.